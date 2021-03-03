В ТОСЭР «Линево» будут производить косметику и лекарства

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект по созданию на территории ТОСЭР поселка Линево производство косметических средств и медицинских изделий, которые будут применяться в проктологии. Продукция станет поставляться в регионы России, а также в США, Китай и страны Евросоюза, где компания-инвестор уже получила регистрационные удостоверения на свои разработки.

— Следующий этап — организация серийного выпуска изделий, их дистрибьюции, — сообщает гендиректор ООО «Галлант» Доброслав Ударцев. — На площадке в Линево планируется выпускать 2,8 млн единиц медизделий в год, столько же косметики в монодозах по 5 мг и 300 тысяч единиц косметики по 50 мг. Запуск основного производства планируется в третьем квартале 2023 года. Выход на проектную мощность — в первом квартале 2024 года. К этому времени все оборудование должно быть доставлено и смонтировано.

В настоящее время, по словам Ударцева, компания заключила договоры на приобретение сырья и упаковки, подобраны материалы, соответствующие требованиям ГОСТа, создана пресс-форма изделий. Кроме того, проведен анализ производительности касс-автоматов и упаковочного оборудования, подобраны поставщики, решены вопросы упаковки изделий, произведены и апробированы опытные образцы продукции.

Общий объем инвестиций в проект составит 297,7 млн рублей, из них собственных средств инвестора — 54,8 млн. В первый год реализации проекта в него предполагается вложить 17 млн, в следующем году — 211 млн привлеченных средств и 36 млн собственных, и на завершающем этапе — 31 млн привлеченных средств. Из всех средств 292,9 млн — стоимость капитальных вложений, 2,5 млн — расходы на патентование, 2,3 млн — прочие затраты. Расчетная выручка от реализации продукции с 2021 по 2026 годы — 1,1 млрд рублей. Внутреннюю норму рентабельности проекта компания-инвестор оценивает в 34%. Срок окупаемости — в 5 лет. Чистую примененную стоимость проекта — 313,8 млн. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области до 2030 года будут составлять 56,9 млн.

— Само предприятие предполагает высокую степень автоматизации, поэтому на нем будут работать 26 человек, — говорит Ударцев. — Средняя зарплата превысит 60 тысяч рублей.

Со своей стороны инвестор просит регион о ряде мер поддержки для запуска проекта.

— Мы обращаемся с просьбой признать наш проект масштабным инвестиционным в целях предоставления в аренду без торгов земельного участка в границах ТОСЭР «Линево» площадью чуть более 4 га, — поясняет руководитель компании. — Из них более 2 тысяч га — под строительство производственных помещений.

Кроме того, данный участок, по словам Ударцева, необходимо оснастить инженерной инфраструктурой, которая, как было озвучено на заседании, реализуется в рамках программы развития ТОСЭР.

Несмотря на то, что проект был поддержан на инвестсовете, у некоторых участников совещания к нему возник ряд вопросов

— Проект надо обсудить на комиссии: 26 сотрудников, 5 млн в год налогов, — считает председатель Заксобрания области Андрей Шимкив. — А мы должны отдать 4 га. Срок окупаемости — 5 лет. Во всех умных книжках написано, что при 5 годах окупаемости это очень рентабельный бизнес. Это не масштабный инвестпроект, а со сроком окупаемости в 5 лет — тем более.

В ООО «Галлант» поясняют, что вся территория участка будет использоваться исключительно для производственных нужд.

—;4 га — это площадка с подъездными путями, территорией под помещения для хранения, производственные площади, — говорит Ударцев. — Один автомат, который используется в производстве, требует около 60 кв. м. Мы рассчитываем, что этих автоматов будет достаточное количество.

ООО «Галант» основано в 2013 году в Новосибирске. Финансовая поддержка оказывается группой компаний, которые специализируются в направлении коммерческой недвижимости в Новосибирске. Это ООО «Базис-центр», АО «АСТЭХ». Основные направления деятельности компании-инвестора — производство и продажа продуктов косметического назначения и медицинских изделий.