ОРЦ «Русагромаркета» откроют в марте

— На территории ПЛП завершается строительство первой очереди оптово-распределительного центра «Русгаромаркет». В проект уже вложено 7,6 млрд рублей. Планируется, что в течение месяца состоится его официальное открытие, — рассказал на заседании инвестсовета области генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития» Александр Зырянов.

— В декабре 2020 года мы получили документы на ввод в эксплуатацию первого этапа первой очереди проекта — около 60 тысяч кв. м. В настоящий момент ведется подготовка к коммерческому открытию объекта в первом квартале 2021 года, — пояснял в ответ на запрос Infopro54 генеральный директор «РусАгроМаркет» (До сентября 2020 года проект продвигался под брендом ОРЦ «РосАгроМаркет». — Ред.) Богдан Григорьев.

Ранее в пресс-службе компании Infopro54 сообщали, что открытие первой очереди ОРЦ намечено в первом квартале 2021 года.

На площадях первой очереди инвестор запустит мультитемпературный терминал, и оптовые павильоны-шоурумы, сервисы по упаковке и доработке пищевой продукции для дальнейшей реализации. Кроме того, на ОРЦ будут размещены пункты фитосанитарного, ветеринарного контроля, прорабатывается вопрос размещения таможенного терминала.

Второй этап первой очереди «РусАгроМаркет» планирует дозапустить к лету 2021 года. Его площадь составит 40 тысяч кв. м. В итоге общая площадь помещений первой очереди составит 103 тысячи кв. м.

Вторая очередь будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Проект подразумевает возможность строительства еще 100-150 тысяч кв. м площадей ОРЦ.