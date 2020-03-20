В УФНС по Новосибирской области создан региональный ситуационный центр

В целях оперативного мониторинга экономической и социальной ситуации, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области создан Региональный ситуационный центр, сообщили в пресс-службе ведомства. Его возглавила заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Светлана Селиверстова.

Отмечается, что в ведении Регионального ситуационного центра УФНС России по Новосибирской области – сбор и мониторинг информации, в том числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Обратиться в Региональный ситуационный центр УФНС России по Новосибирской области можно:

по электронной почте s.seliverstova.r5400@nalog.ru;

через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС России nalog.ru;

письменно по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49;

по телефону +7 (383) 228-32-06.

Фото пресс-служба УФНС по Новосибирской области