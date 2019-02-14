В январе 2019 года в Новосибирской области введено почти 76 тысяч кв. метров жилья

В январе 2019 года в Новосибирской области введено 75,942 тысяч кв. метров жилья или 859 квартир. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 35,4 %, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Отмечается, что в областном центре сдано 29,014 тысяч кв. м жилья (54,5 % к аналогичному периоду прошлого года) или 539 квартир.

На долю многоэтажного жилья в регионе приходится 20,242 тысяч кв. метров (34,1 % к аналогичному периоду прошлого года), что составляет 26,7 % от общего введенного жилья.

Что касается малоэтажного жилья, то его объем в Новосибирской области составил 55,7 тысяч кв. метров жилья (95,9 % к аналогичному периоду прошлого года), что составляет 73,3 % от общего введенного жилья.

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