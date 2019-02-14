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Пивовары выступают за дальнейшую модернизацию 171-ФЗ

  • 14/02/2019, 13:43
Эксперты считают, что закон уже давно не отвечает реалиям современного производства и оборота алкогольной продукции.

Пивовары выступают за дальнейшую модернизацию 171-ФЗ— Государству и рынку нужен новый закон, с новой идеологией, с новыми, более эффективными принципами и подходами к регулированию производства и оборота алкогольной продукции, — цитирует исполнительного директора Союза российских пивоваров Вячеслава Мамонтова пресс-служба Союза.

по его словам, проект нового закона разработан НИУ «Высшая школа экономики» в 2016-2017 годах. В основу документа легла концепция раздельного регулирования отечественного алкогольного рынка. В июне 2017 года законопроект был в целом одобрен членами рабочей группы по повышению эффективности государственного регулирования и конкуренции на алкогольном рынке при правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка. В 2017-2018 годах участники рабочей группы вели доработку положений документа, касающихся различных категорий алкогольной продукции.

Текущая версия законопроекта содержит все актуальные нормы действующего закона, но предлагает принципиально новый подход к структуре закона.  В частности, структурирование норм в законопроекте аналогично структуре Налогового Кодекса РФ. В документе выделена Общая часть, применимая ко всем без исключения категориям продукции, и есть несколько отдельных частей, применимых для регулирования производства и оборота для каждого вида продукции: этиловый спирт, крепкие алкогольные напитки, винодельческая продукция, пивоваренная продукция. Такая структура упорядочит правоприменение и исключит возможность применения, к примеру, норм для крепкого алкоголя к вину или пиву, и наоборот.

Вячеслав Мамонтов напомнил, что 171-ФЗ создавался в середине 1990-х годов и был прежде всего нацелен на борьбу с нелегальным рынком крепкого алкоголя.

До 2016 года в текст документа внесено более 300 поправок, и их продолжают вносить, так как закон уже давно не отвечает реалиям современного производства и оборота алкогольной продукции.

— Это создает существенные неудобства как участникам рынка, так и государству, лишая бизнес нормальной среды для развития, а государство — возможности эффективно администрировать работу алкогольной отрасли, — подчеркнул Вячеслав Мамонтов.

Минэкономразвития в 2019 году запланировало провести оценку фактического воздействия 20 федеральных законов. Среди них будет и 171-ФЗ.

— Производители других категорий алкогольной продукции также должны оценить преимущества обновленного 171-ФЗ, поэтому Союз российских пивоваров рассчитывает на конструктивное взаимодействие со всеми участниками рынка, — отметил исполнительный директор Союза российских пивоваров.

Фото: предоставлено пресс-службой Союза российских пивоваров

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