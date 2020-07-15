В заксобрание устремились первые «спойлеры»

Из десяти новых заявившихся на выборы кандидатов-одномандатников четверо — безработные, двое — пенсионеры, двое — коммерсанты, один — общественный деятель, один — преподаватель.

Что касается самой многочисленной категории — безработные, то из них наиболее примечателен потенциальный кандидат по округу №22 — Алексей Поляков: 1986 года рождения, уроженец Ордынского района и выпускник Новосибирского командно-речного училища им. Дежнева. Однако примечательными являются не биографические данные кандидата, а то, что об участии в выборах на этом же округе ранее заявил уже официально зарегистрированный кандидатом председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Факт выдвижения своего однофамильца на том же самом округе Илья Поляков воспринял как внедрение «спойлера» с целью оттянуть у него, как одного из основных кандидатов, часть голосов из-за возможной невнимательности некоторых избирателей при голосовании.

— Говорят, это распространенная предвыборная технология — выдвигать однофамильцев, чтобы люди голосовали не за того, за кого собирались, — пишет Илья Поляков в соцсети о появлении на округе своего «двойника». — Но я не верю, что соперники могут до такой степени недооценивать заельцовцев в способности разобраться, кто есть кто. Поэтому желаю однофамильцу удачи в сборе подписей, она ему понадобится!

Стоит отметить, что такая технология выдвижения однофамильцев против потенциальных кандидатов-фаворитов — не ноу-хау нынешней избирательной кампании. В частности, на довыборах в горсовет по Октябрьскому району в 2013 году против кандидатуры врача Елены Колобовой (КПРФ) была, в нарушение законодательства, выставлена сотрудник полиции из Заельцовского района Олеся Колобова («Коммунисты России»). Двумя годами позже на выборах городского совета на тот момент действующий депутат Алексей Медведев (КПРФ), работающий на территории Советского района, обнаружил среди своих соперников по округу жителя Октябрьского района Александра Медведева с довольно редким для мужчины предпенсионного возраста статусом «домохозяин». Однако в этот раз, по информации интернет-портала «Тайга.инфо», КПРФ уже выступает отнюдь не жертвой «спойлеров», а наоборот.

— Подписи за самовыдвиженца Алексея Полякова собирают при поддержке КПРФ, от которой на выборы пойдет депутат и советник мэра Анатолия Локтя Андрей Жирнов, — сообщает издание. — В одном из партийных чатов призывают искать подписантов для Алексея Полякова среди знакомых… По сведениям «Тайги.инфо», при негласной поддержке КПРФ в горсовет идет студент Иван Стрекалов. Он выдвинулся по округу №8, на котором ведет активную агитацию кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы Василий Стрекалов. Здесь же попробует переизбраться депутат и советник мэра Иван Конобеев.

Напомним, помимо упомянутых самовыдвиженцев Поляковых и депутата заксобрания, советника мэра Новосибирска Андрея Жирнова, об участии в выборах по округу №22 заявили также гендиректор управляющей компании «Формула» Дмитрий Сизых («Новые люди») и директор ООО «Зал славы» Александр Котельников («За правду»).

Также «партию безработных» пополнили Елена Зубарева (округ №27, Кировский район), Илья Матвеев (№19, Дзержинский) и Игорь Плахин (№26, Кировский).

Как уже было сказано, о желании участвовать в выборах заявили и пенсионеры. В частности, на территории округа №38 (Центральный и Железнодорожный) намерен избираться пенсионер по инвалидности Андрей Елин, на округе №13 (Искитимский, Сузунский, Черепановский районы) — пенсионер МВД Андрей Железнов.

Также о притязаниях на мандат заявили директор ООО «Вальтер» Татьяна Витман (№12, Бердск), президент общественной организации «Объединение русско-азербайджанской молодежи», депутат Татарского райсовета Тофиг Агасалим Оглы Гусейнов (№2, Татарский, Усть-Таркский, Чистоозерный), преподаватель Новосибирского политехнического колледжа Алексей Пуговкин (№35, Первомайский) и директор ООО «Развитие» Алексей Шачнев (№31, Ленинский).

Ранее в качестве самовыдвиженцев заявлялись главврач консультационно-диагностической поликлиники №27 Александр Калиниченко (№23, Калининский), исполнительный директор АО «Новосибирский механический завод «Искра» Сергей Кондратьев (№24, Калининский), депутат Барабинского райсовета Константин Терещенко (№4, Барабинский, Здвинский) и ректор НГУ Михаил Федорук (№37, Советский).

Выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и горсовет Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

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