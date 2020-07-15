Центральный пляж Академгородка отойдет муниципалитету

Задача благоустройства Центрального пляжа Академгородка («Сан-Сити». — Ред.) в Советском районе от СО РАН переходит муниципалитету вместе с участком, который теперь передают в собственность города. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в соцсети Facebook.

— У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 га в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями, — пишет о перспективах пляжа мэр.

Пока, по информации ГУ МЧС по Новосибирской области от 10 июля, данный пляж (в числе остальных) остается закрытым для купальщиков.

— В настоящий момент на территории области официально открытых пляжей нет, купание запрещено, — сообщают в ведомстве.

Напомним, на пресс-конференции в середине июня начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов сообщал, что Центральный пляж Академгородка — «Сан Сити» — пока не получил разрешение на пользование водой. В связи с этим он не получит допуск на открытие и окажется в статусе «место неорганизованного отдыха».

Фото: Группа Центральный пяж Академгородка Вконтакте