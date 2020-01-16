Вадим Полещук возглавил управление по благоустройству общественных пространств мэрии

С 15 января 2020 года Вадим Полещук назначен на должность начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. Распоряжение об этом подписал мэр Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Вадим родился в 1969 году в селе Кольцовка Каргатского района Новосибирской области. Работал мастером цеха на Новосибирском заводе железобетонных изделий № 1, затем инженером-энергетиком, начальником хозяйственно-эксплуатационной службы; заместителем начальника Кировского районного управления образования города Новосибирска. В 2003–2020 годах занимал должность заместителя председателя комитета по культуре и искусству, заместителя начальника управления культуры мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что к работе в должности начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук приступил 15 января 2020 года.

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