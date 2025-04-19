«Вам не понять»: тяжелый груз воспоминаний о Великой Отечественной войне

— Мой дедушка по материнской линии Андрей Никодимович Умрихин прошел всю войну в составе Украинского фронта, и встретил Победу вместе со своими сослуживцами. Прошел в звании рядового, так что повидал за эти годы многое. К сожалению, как и большинство ветеранов, он не любил рассказывать о войне. На все расспросы отвечал просто: «Вы не поймете». Наверное, и правда. Понять и принять такое не сможет человек, который там не был. А значит, зачем теребить раны, которые, скорее всего, не заживают никогда.

Мне повезло, я застала дедушку живым и хорошо его помню. Хотя век ему был отведен недолгий. Полученные ранения и контузии давали о себе знать постоянно и не позволили дожить до глубокой старости. Хотя саму жизнь он любил, дорожил буквально каждым днем, каждой минутой. Дедушка был очень веселым, душой компании, на гармошке любил играть. А мы все любили слушать. Никогда не забуду, как мы носились с ним по деревне на подаренной ему «Победе», как катал он меня на тракторе. Это было самое счастливое время в моей жизни.

Прославился Андрей Никодимович не только военными подвигами, но и трудовыми. После войны он вернулся в родную деревню в Калачинском районе, где его сразу назначили директором совхоза. Крепкий опытный хозяйственник он почти до самых последних дней своей жизни держал бразды общественного правления в своих руках. Ему доверяли, за ним шли и поручали самые сложные задачи.

Отследить военный путь по отцовской линии семьи Кузнецовых (девичья фамилия Анны Терешковой), к сожалению, невозможно, так как будущий ее глава Василий Леонтьевич жил и воспитывался в детском доме, недалеко от Ростова-на-Дону. Сам же он, будучи уже взрослым, часто вспоминал, как несколько раз сбегал с друзьями на фронт. Но каждый раз их находили и возвращали под попечительство воспитателей. Недовольных, искренне негодующих, даже злых 13-летних пацанов вновь и вновь прятали от войны в стенах детдома. А они снова разрабатывали план побега, казавшийся почти идеальным. И опять бежали в сторону фронта, подгоняемые только одной мыслью: вымести с родной земли всю фашистскую нечисть.

Племянник по материнской линии Анны Терешковой был немного постарше, а оттого и поопытнее Василия. Да еще, как оказалось, «со связями». Будучи учащимся старших классов, он сумел договориться с паспортисткой, которая добавила к его возрасту пару лет. А, чтобы родители не узнали и не смогли остановить, ушел на фронт добровольцем сразу после уроков, даже домой не зашел. Ушел, чтобы больше никогда не вернуться. Он погиб в самом первом бою. Как и большинство мальчишек, убежавших тогда на фронт раньше времени. Совсем юных, еще не ведающих страха смерти, так как и жизни то познать не успели… Это было время настоящих героев, ценою собственной жизни заслуживших право на бессмертие.

Вы даже не представляете насколько я рада, что с этого года планируется восстановить Бессмертный полк. И, как здорово, что эта традиция зародилась в нашей стране. Люди подняли свою родословную, восстановили память своих предков, вспомнили имена героев, чтобы передать их следующим поколениям. Эта память должна сохраниться в веках, ведь наши отцы и деды заслужили право один раз в год пройти несокрушимым маршем Победы по родной и, благодаря им, мирной земле.

Фото из телеграм-канала Анны Терешковой