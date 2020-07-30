Вернуть все проценты по кредиту стало ещё проще

Одним из условий акции, в рамках которой банк возвращает все уплаченные проценты по потребительскому кредиту, было ежемесячное пользование кредитной картой на протяжении всего срока кредитования. Банк уменьшил количество необходимых операций по кредитной карте в месяц и их сумму.

Напомним, что специальное предложение действует в Банке «Левобережный» до 30 августа 2020 года. Воспользоваться им могут клиенты, которые до конца акции оформят кредит на любые цели сроком от 3 лет и выполнят 2 простых условия:

Подключат услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»;

Ежемесячно будут пользоваться кредитной картой для оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования*

Проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на счет клиента в течение пяти рабочих дней после полного погашения суммы задолженности по кредиту. ** С полными условиями и сроком действия акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка. Подать предварительную заявку на потребительский кредит.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

*Не менее 9 операций в календарный месяц на общую сумму не менее 9 999 рублей.

** Процентная ставка по кредиту устанавливается в зависимости от категории клиента, минимальная ставка действует для клиентов, получающих заработную плату на карту банка. По условиям акции клиент может вернуть всю сумму уплаченных процентов после полного погашения кредита.

Фото: пресс-служба банка