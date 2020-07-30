У работающих пенсионеров в августе подрастет пенсия

В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области. Отмечается, что августовский перерасчет страховой пенсии производится в беззаявительном порядке, потому работающим пенсионерам не нужно приходить в территориальные управления ПФР.

При этом, на перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы.

— Основное отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент – это то, что данная прибавка к пенсии носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов, — уточнили в пенсионном фонде.

Для пенсионеров, в отношении которых поступила информация в ПФР о прекращении трудовой деятельности, при перерасчете размера пенсии максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Стоимость одного коэффициента в 2020 году — 93 рубля, таким образом, в денежном эквиваленте максимальный размер прибавки составит 279 рублей.

Пенсионерам, продолжающим осуществлять трудовую деятельность, в соответствии с действующим законодательством выплачивается пенсия, определенная без применения коэффициентов индексаций, в связи с чем максимальная сумма увеличения у них составит от 214 рублей до 261,7 рубля в зависимости от года назначения пенсии либо возобновления работы в период получения пенсии.

В пенсионном фонде рассказали, что на перерасчет пенсий Отделение ПФР по Новосибирской области дополнительно направит до конца 2020 года порядка 260 млн. рублей. Увеличение пенсий коснется более 206 тысяч работающих новосибирцев, являющихся получателями страховой пенсии.

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