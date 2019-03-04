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Виктор Воронов стал советником Локтя

Ранее он работал вице-мэром Новосибирска в администрации Владимира Городецкого.
  • 04/03/2019, 10:34
Виктор Воронов стал советником Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового советника. Им стал Виктор Воронов. Ранее он уже работал в городской администрации в должности вице-мэра Новосибирска Городецкого.

Виктор Александрович Воронов родился 3 июня 1952 года в Новосибирске. Был главой администрации Кировского района, работал в аппарате губернатора Виктора Толоконского, руководил инспекцией Главного контрольного управления президента РФ по Сибирскому федеральному округу. С 2004 года работал первым заместителем мэра Новосибирска Владимира Городецкого, возглавлял финансово-экономический блок городской администрации. С 2010 года Виктор Воронов работал первым заместителем генерального директора группы компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО).

Сфера, в которой будет работать Виктор Воронов на посту советника пока не уточняется.

Фото: с сайта Новосибирские новости

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