Новый кроссовер Skoda Kamiq начнут продавать летом

Компания Skoda анонсировала выпуск нового компактного переднеприводного кроссовера Kamiq, официальная презентация которого состоится в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Новая модель станет младшей в линейке кроссоверов Skoda и займет место после Karoq и Kodiaq. Старт продаж новинки в России, и, соответственно, в Новосибирске, запланирован на конец первого полугодия 2019 года.

Новый автомобиль построен на платформе MQB, разработанной инженерами Volkswagen. На базе этой же платформы собирают Volkswagen Polo и кроссовер Skoda Kodiaq.

Базовая версия Skoda Kamiq оснащена литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем TSI мощностью 95 л. с. вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. По предварительной информации, базовая версия нового кроссовера будет стоить около 730 тысяч рублей.

Следующая модификация — более мощная – мотор мощностью 115 л. с. укомплектован 6-ступенчатой коробкой передач, либо 7-ступенчатым «роботом». Еще одна версия Skoda Kamiq с 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI мощностью 150 лошадиных сил предусматривает наличие системы Active Cylinder Technology, которая автоматически отключает два цилиндра при небольшой нагрузке для экономии топлива.

В список дополнительных опций, доступных покупателям Kamiq входят дополнительная защита днища, спортивная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, система помощи при парковке, система удержания в полосе движения, функция аварийного торможения, система распознавания пешеходов и функция контроля усталости. Объем багажника машины составляет 400 литров.

Ожидается, что продажи Skoda Kamiq начнутся до конца первого полугодия. Официальными представителями марки в Новосибирске являются дилерские центры ОО «Альт-Парк» и ООО «Автомир Богемия Новосибирск».

Чешская SKODA заняла 8 место в топ-10 лидеров продаж новых легковых автомобилей в Новосибирской области, сумев реализовать в 2018 году 690 автомобилей, что на 1,5% больше, чем в 2017 (680 штук). Лидерами продаж стали модели Rapid и Octavia

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