Виноград Кишмиш – любимец садоводов

Кишмиш отличается высокой зимостойкостью и не требует укрытия зимой в умеренном климате. Это универсальный сорт, который можно использовать для различных заготовок, сушить изюм, производить вино.

Ягоды отличаются своей сладостью и ароматом. Вкус насыщенный, без кислинки. Кишмиш сорт, в котором нет косточек. Это его отличительная особенность. За сладость его любят дети. Гроздь кишмиша крупная и плотная, средний вес 800 грамм.

Кишмиш хороший медонос, поэтому с опылением вопросов не возникает. Урожай созревает в августе и может висеть на ветках еще две недели, наполняясь вкусом и ароматом. В срезанном виде, урожай пролежит еще неделю, не портясь.

Лоза мощная и сильная, неприхотливая в уходе. Однако нуждается в регулярной и правильной обрезке.

Обязательная обрезка кустиков

Одним из условий получения хорошего урожая винограда является правильная обрезка лозы, причем такая процедура выполняется, дважды в год — ранней весной и осенью. В особенности важно правильно формировать растения впервые годы жизни, когда закладываются мощные скелетные ветки. Обрезка винограда позволяет создать оптимальные условия для развития и созревания ягод, побеги получают необходимый им свежий воздух и солнечный свет. Садоводу нужно будет удалить лишнюю листву и побеги, которые затемняют соцветия и грозди. Для обрезки используют исключительно острый продезинфицированный садовый инструмент.

Подвязка винограда

Садоводу нужно аккуратно подвязать лозу, именно с этого и начинается весенний уход за посадками. Обустраивают шпалеры, к которым привязываются растущие побеги. В южных регионах такую подвязку винограда выполняют в конце апреля, а в средней полосе — обычно в первой декаде июня. Садоводу можно продумать последующее направление роста виноградной лозы, что позволит существенно упростить уход за посадками.

Особенности поливов

Виноград — влаголюбивая культура, поэтому лишь выполняя своевременные и правильные поливы, можно будет обеспечить активный рост и отличное плодоношение растений. Садоводу следует учитывать повышенную чувствительность листьев к воде, поэтому такую работу нужно выполнять правильно, не нанося вред растению. Исключаются поливы дождеванием, так как это приводит к повреждению листьев и появлению грибка на винограде.

Опытные садоводы практикуют так называемое влагозарядковое увлажнение почвы, которое выполняется весной или осенью. Это позволяет пропитать влагой глубинные слои, а в последующем земля хорошо удерживает воду, поглощаемую корневой системой винограда. Влагозарядковый полив выполняется по траншеям и дренажным отверстиям, уходящим на глубину до полутора метров. Такое увлажнение почвы выполняется теплой отстоянной водой.

Виноград Кишмиш популярен за свои вкусовые качества, высокую урожайность и простоту в уходе.

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