Еще четыре долгостроя региона могут быть достроены через ППК «Фонд»

Правительством Новосибирской области подготовлено ходатайство в адрес ППК «Фонд» (г. Москва) о принятии приоритетного решения в отношении еще четырех проблемных домов региона, которые планируется достраивать с применением механизма публично-правовой компании, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, в ходатайстве указаны дополнительные объекты, завершение строительства которых может быть начато в 2021 году, а ввод в эксплуатацию возможен в 2022 году. Среди них – два долгостроя микрорайона «Новомарусино» (дома № 1 и № 5 по ул. Большая, застройщик – ООО «Доступное жилье Новосибирск»), многоквартирный дом № 2 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 (застройщик – ООО «Партнер-Инвест») и дом № 12 по ул. Печатников (застройщик – ЖСК «Дом на Печатников»). Это позволит решить проблемы более 1300 дольщиков. Для вынесения вопроса на Наблюдательный Совет ППК «Фонд» арбитражные управляющие домов должны подготовить и направить в ППК «Фонд» пакет документов, соответствующий требованиям публично-правовой компании.

Напомним, в марте 2020 года губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым подписано соглашение с ППК «Фонд» о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемных многоквартирных домов региона.

В сентябре 2020 года Наблюдательный совет ППК «Фонд» одобрил софинансирование достройки четырех объектов – домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский (застройщик – ООО «Неоград»), и дома в г. Обь по ул. Калинина, 20а (застройщик – «ОбьСтрой»). В ноябре этот список пополнили еще три проблемных объекта: дома по ул. Вилюйская – это первые долгострои группы компании ПТК-30, а также дом в р.п. Краснообск, 12 (застройщик – ООО «Дирекция заказчика»). Реализация мероприятий по семи домам позволит восстановить права почти 1500 граждан.

— Субсидия ППК «Фонд» предоставляется на условиях софинансирования – из областного бюджета на эти цели в 2020 году уже направлено 289 млн рублей. В 2021 году заложено 200 млн рублей, в 2022 году – также 200 млн рублей. Это позволит ежегодно привлекать по 1 млрд рублей федеральных средств, — отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Напомним, в декабре минувшего года дольщики ЖК «Новомарусино» проводили 17- дневную голодовку, чтобы привлечь внимание власти и правоохранительных органов к проблеме долгостроев. После этого обманутые дольщики подали в суд на региональное правительство.

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