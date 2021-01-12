Еще четыре долгостроя региона могут быть достроены через ППК «Фонд»

Правительством Новосибирской области подготовлено ходатайство в адрес ППК «Фонд» (г. Москва) о принятии приоритетного решения в отношении еще четырех проблемных домов региона, которые планируется достраивать с применением механизма публично-правовой компании, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, в марте 2020 года губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым подписано соглашение с ППК «Фонд» о предоставлении субсидии на завершение строительства проблемных многоквартирных домов региона.
В сентябре 2020 года Наблюдательный совет ППК «Фонд» одобрил софинансирование достройки четырех объектов – домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский (застройщик – ООО «Неоград»), и дома в г. Обь по ул. Калинина, 20а (застройщик – «ОбьСтрой»). В ноябре этот список пополнили еще три проблемных объекта: дома по ул. Вилюйская – это первые долгострои группы компании ПТК-30, а также дом в р.п. Краснообск, 12 (застройщик – ООО «Дирекция заказчика»). Реализация мероприятий по семи домам позволит восстановить права почти 1500 граждан.
— Субсидия ППК «Фонд» предоставляется на условиях софинансирования – из областного бюджета на эти цели в 2020 году уже направлено 289 млн рублей. В 2021 году заложено 200 млн рублей, в 2022 году – также 200 млн рублей. Это позволит ежегодно привлекать по 1 млрд рублей федеральных средств, — отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Напомним, в декабре минувшего года дольщики ЖК «Новомарусино» проводили 17- дневную голодовку, чтобы привлечь внимание власти и правоохранительных органов к проблеме долгостроев. После этого обманутые дольщики подали в суд на региональное правительство.
Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova
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