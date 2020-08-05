Виновным в нарушении авторских прав оказался дизайнер

Суд Железнодорожного района Новосибирска отказался удовлетворять иск кандидата в депутаты горсовета Александры Поповой и привлечь к ответственности за нарушение авторских прав ее конкурента-единоросса Сергея Бондаренко. Поводом для судебного иска послужило использование Бондаренко в своей агитпродукции строки из известной песни Андрея Макаревича, о чем сам музыкант, как выяснилось впоследствии, не знал и не давал разрешение на подобное использование собственного творчества. Это следует из предоставленного суду видеозаявления самого музыканта.

— Я говорила с Андреем Вадимовичем Макаревичем, и он четко сказал, что разрешение на использование строчки из своей песни «За тех, кто в море» депутату он не давал, — рассказывает истица на своей странице в соцсети.

Как пояснила сторона ответчика, об этом не знал и сам кандидат, на баннерах которого, расставленных по территории округа, красовались строки из песни, ответственность — на дизайнере, разработавшем макет агитпродукта. Сам кандидат к нему прямого отношения не имеет.

— Баннер попал в печать по ошибке, — сообщил представитель Бондаренко, пояснив, что в печать предполагалось отправить другой вариант баннера с другим агитационным лозунгом.

Данный факт подтвердили и в компании, занимавшейся изготовлением баннера: сотрудник компании взаимодействовал по электронной почте с дизайнером, а не с депутатом.

Этот довод стал основным для решения суда в пользу стороны ответчика.

Ранее сам Бондаренко в свою защиту приводил довод о том, что строка в песне и лозунг на баннере не являются идентичными, поскольку отличаются друг от друга одной буквой.

— Строчка не полностью, так сказать, скопирована, — сообщил ответчик в комментарии СМИ. — У Макаревича — «бурЕ», а у меня — «бурЮ». Ну, конечно, это схожая фраза.

Истец, по ее словам, намерена подать апелляцию.

— Сработала нелепая, на мой взгляд, но «железная» (для суда) отмазка депутата: я ничего не знал, это все дизайнер, поэтому я не виноват, — комментирует Попова итоги суда. — За дизайнером кандидат, видимо, не следил и макет не утверждал. И правда, зачем за ним следить? Он же не ребенок, право слово…

Напомним, что Александра Попова (самовыдвижение) и Сергей Бондаренко («Единая Россия») выступают кандидатами в горсовет Новосибирска на округе №50 в Центральном районе. Здесь также зарегистрированы кандидатами территориальный менеджер ООО «Содействие» Вячеслав Толмачев (ЛДПР), СММ-менеджер ООО «Вира-Строй» Елена Гайдученко («Справедливая Россия») и гендиректор ООО «Академия преображения» Иван Кондратьев («Новые люди»).

Выборы депутатов горсовета Новосибирска седьмого созыва пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Фото со страницы коалиции «Новосибирск 2020» в Facebook