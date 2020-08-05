Налоговики дисквалифицировали более 180 должностных лиц

За 1-е полугодие 2020 года по материалам Межрайонной ИФНС России № 16 по Новосибирской области, выявившей факты совершения правонарушения за злоупотребления при государственной регистрации юридических лиц, в отношении 185 должностных лиц приняты судебные акты о дисквалификации, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что работа по обеспечению достоверности сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и предотвращению использования фактически недействующих фирм для уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств, полученных преступным путем – одно из направлений деятельности Межрайонной ИФНС России № 16 по Новосибирской области (Единого регистрационного центра).

— Привлечение должностных лиц к административной ответственности, установленной частью 5 статьи 14.25 КоАП РФ в виде дисквалификации на срок от одного года до трех лет, является действенной мерой, препятствующей злоупотреблениям при государственной регистрации со стороны недобросовестных компаний, — говорит начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова.

По ее словам, в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в лишении физического лица права:

замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы,

занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет),

осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий,

осуществлять деятельность в области проведения экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность,

осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами.

Отмечается, что административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей. Необходимо отметить, что основанием для возбуждения дел по привлечению к административной ответственности в виде дисквалификации служит, в основном, представление в регистрирующий орган ложных сведений о руководителях юридических лиц, предоставление недостоверных сведений (заведомо ложных) о месте нахождения юридических лиц, а также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ.

— На основании имеющихся в регистрирующем органе сведений о дисквалификации должностных лиц организаций в ЕГРЮЛ вносится запись о том, что единоличный постоянно действующий исполнительный орган юридического лица дисквалифицирован. При этом запись о дисквалификации должностного лица вносится не только в сведения, касающиеся юридического лица, в отношении которого были представлены ложные сведения, но и в сведения в отношении всех юридических лиц, в которых дисквалифицированное лицо осуществляет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, — уточнили в УФНС по Новосибирской области.

Информация о факте дисквалификации, дата вынесения соответствующего постановления суда и срок дисквалификации должностного лица отображаются в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

Кроме того, при поступлении в регистрирующий орган документов для государственной регистрации, в случае указания в них в качестве единоличного постоянно действующего исполнительного органа юридического лица указано лицо, в отношении которого назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек, регистрирующий орган принимает решение об отказе в государственной регистрации.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС по Новосибирской области