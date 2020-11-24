VIP-сlub: Когда традиций нажито немало, штампы не нужны!

Очередная встреча VIP-club’а прошла на той же площадке, где это уникальное сообщество и открывало год — в ресторане «Балкан-Гриль». Такая календарная симметрия сразу же добавила вечеру обаяния — он смотрелся как этакая демоверсия предновогодней поры. Да, контекст был вполне органичный — заседание не финальное, на очереди еще декабрьское. Но оно уже резюмирующее — предвосхищающее итоги года.

2020-й — это как раз тот случай, когда клише «трудный, но интересный» играет новыми смыслами. Чем был труден 2020 год — никому лишний раз напоминать не надо, а вот по части интересного он, пожалуй, тоже прорывной.

— В 2020-м у нас было очень яркое пополнение состава Клуба, — отметил Алексей Потапов, президент VIP-club’a. — Наше объединение изначально задумывалось как неформальный союз ярких, творческих личностей, пассионариев бизнеса. В 2020 году этот образ подтвержден, как говорится, на все сто. Концепция VIP-club’a подразумевает как корпоративное, так и индивидуальное членство. Так вот, обе эти составляющие практически равны по яркости. Корпоративные резиденты — самые разные по профилю компании, самые интересные бизнес-проекты — практически все обладают личностной и корпоративной индивидуальностью. Новые персоны, в свою очередь, обладают отличной капитализацией своего «я» — люди творческие, многогранные и состоявшиеся. Это в прямом смысле люди-бренды, культовые личности, знаменитости в своем деле. При этом в их кругу нет и атмосферы «войны корон». Не секрет ведь, что в некоторых селебрити-сообществах это привычная и даже поощряемая составляющая — много где, но только не у нас. Потому что вип-клубовцы не опьянены своей звездностью, не увлечены ее демонстрацией. Им интереснее «ловля звезд» в своем ремесле. Именно поэтому каждый из них — бесценный собеседник для одноклубников, потому-то основа нашей работы — атмосфера раскованного и искреннего общения. Так сказать, обмен личными энергиями успеха. Ну, и лайфхаками, конечно, все-таки в большинстве своем мы объединение бизнесменов.

Локация вечеринки отлично подходила этому концепту: ресторан «Балкан-Гриль» из новосибирского списка VIP-мест не выпадает уже третье десятилетие — благодаря его гениальному создателю и шефу Радовану Симичу. Он, можно сказать, уже одна из основ этого топ-листа, а заодно и пример правильного понимания VIP-эстетики — это не снобизм и пафос, а одухотворенное, наполненное смыслами лидерство.

В 2020-м в Клуб вступили 6 новых компаний. На ноябрьском заседании VIP-сlub вновь пополнился, причем грань между корпоративными новичками и новичками-персонами в этот раз особенно отличалась философской утонченностью. Новые компании — очень персонифицированные проекты. Можно сказать, авторские.

Комбинат питания «Левобережный» имеет очень концентрированное олицетворение: Юрий Перетяткевич, его директор, создал предприятие, не имеющее в Новосибирской области даже приблизительных аналогов. Это не только крупнейший за Уралом комбинат питания, но и единственный частный. Он создавался без помощи государства, как инвесторский проект. А главный бухгалтер «Левобережного» Елена Кузнецова — не только аудитор с большим опытом, но и правая рука Юрия Борисовича в управлении комбинатом.

Юлия Кузова — известная скрипачка, первая скрипка оркестра НОВАТ. Она олицетворяет и множество других ярких собирательных образов и талантов — организатор фестивалей, солистка и организатор камерного ансамбля «Музыка для нас», участница и пропагандист благотворительных фондов.

По клубной традиции в VIP-сlub рекомендуют действующие участники. Юлия вступила в него по рекомендации Татьяны Хван — кандидата экономических наук, эксперта по международным связям России и Южной Кореи.

Кондитерская «Семьи Воробец» — пример конвергенции личного и корпоративного. Кондитерская, созданная 10 лет назад как семейный бизнес Сергея и Ирины Воробец, к 2020 году превратилась в бренд общероссийской известности. Причем известности разнопрофильной — и в классическом кондитерском деле, и в концептуальном candy-art’e, в ивент-бизнесе и даже в обучении управлению персоналом.

После приема новичков началось gift party. В этом жанре все вип-клубовцы отличаются вдохновенной изобретательностью. Не повторялась подарочная корзина и в этот раз. Поздравляя новых членов Клуба, студия флористики Botanika, одарила вновь вступивших дам шикарными букетами, оформленными как изящные дамские сумочки.

Светлана Домникова, создатель издательского дома «Деал», вручила дебютантам стильные и роскошные книги.

— В этом году настоящий бум книгопечатания, — отметила Светлана Домникова. — Да, бумажная книга не сдается, при всех пророчествах о победе виртуального чтения. В 2020-м мы выпустили более 250 изданий — очень красивых, эстетских. И литературу, и визуально «вкусные» альбомы — 28 художников, альбомы фотографов-пейзажистов.

Не менее интересный подарок новичкам и «Кофе радости» — авторский продукт известного производителя кофе в лице Марии Громовой. «Кофе радости» — это, можно сказать, кофейное ателье, кофейный haute couture: собственное обжарочное производство (150 тонн в месяц), тонкий «тюнинг» кофе на вкус заказчика.

К слову, дебютанты и давние члены клуба получили изысканные подарки и от семейной кондитерской Воробец. Когда виновник торжества сам выступает дарителем — это небанально, но для VIP-сlub’а совсем не удивительно. Ведь у этого сообщества нет церемониальных клише и канонов. Традиции у Клуба есть, а штампы — не этого круга история.