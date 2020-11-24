Интеллектуальная собственность «Холидея» выставлена на продажу

Конкурсный управляющий ООО «Компания Холидей» Трофим Кузнецов объявил о продаже имущества компании. Соответствующая информация размещена на сайте раскрытия информации о банкротствах. На продажу выставлены 11 товарных знаков.

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, речь идет о знаках «ТУРНЕ», «Холидей-Классик», «Холидей-Лэнд», «Дэйли Холидей», «Планета Холидей», «Сибириада», «Холди», «Винный Вагонъ» в разных вариациях. За каждым закреплен список сфер и направлений использования, практически все хорошо известны в регионах Сибири. Срок действия исключительного права на знаки варьируется от 2021 до 2027 года. Их цена — от 35,6 тысячи рублей до 77,8 тысячи рублей.

По самой дорогой начальной цене выставлен товарный знак «Холди», чуть дешевле — «Холидей-Классик» (74,5 тысячи рублей) в виде красно-белой вывески, которая многим сибирякам знакома по одноименным магазинам. Дешевле всего оценены лоты «Дэйли Холидей» и «Планета Холидей» — по 35,6 тысячи рублей.

Она не исключает, что на начальном этапе для сглаживания репутационных рисков покупатель товарного знака может использовать его для идентификации какой-то конкретной продукции или услуги, чтобы постепенно приучать клиента, нарабатывать его лояльность. А потом расширить сферу использования.

— Наша практика показывает, что на раскрученные товарные знаки спрос довольно неплохой. В данном случае предложение может заинтересовать как региональные, так и федеральные компании, в зависимости от поставленной перед ними задачи, — подчеркивает эксперт.

Итоги торгов управляющий планирует подвести в конце декабря. Договор купли-продажи будет заключаться с лицом, предоставившим предложение с максимальной ценой покупки.

Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл». Общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов. Ранее сообщалось, что в рамках дела «Холидея» будут оспорены около 1700 сделок. Сами поставщики заявляли, что требования, которые к ним предъявляются, очень значительны и могут привести к закрытию предприятий, увольнению персонала, а бюджет не получит налоги. Предприниматели предупреждали, что в некоторых компаниях при этом без работы останутся 200-400 человек. В ряде случаев такие поставщики являются градообразующими в небольших населенных пунктах. Для решения этого вопроса предприниматели из нескольких регионов объединились, а также обратились к представителям власти и правоохранительных структур в своих субъектах федерации, к полномочному представителю президента по Сибирскому федеральному округу и к президенту РФ. Поставщики и производители заявляли, что не понимают, как в такой ситуации защищать свои интересы и не попасть в похожую ситуацию с другими ритейлерами.

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