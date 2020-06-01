Вирус vs логистика

Даниил Чертов, кантри менеджер по Уральскому и Сибирскому Федеральным округам ГК «AsstrA»:

— Новосибирск — крупнейший транспортный узел Западной Сибири. Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии, эксперты логистического рынка видят перспективы роста на спрос логистических услуг в регионе.

С начала введения в Новосибирске ограничений в связи с распространением коронавируса (31 марта 2020 года) сегмент грузоперевозок снизил деловую активность участников внешнеэкономической деятельности. Так как большинство логистических компаний региона имеет поставщиков и потребителей в Китае, закрытие границ с КНР и сокращение объемов производства в этой стране привели к нарушениям цепочек поставок. География и графики поставок меняются часто и непрогнозируемо, однако, благодаря альтернативам, которые предлагают логистические компании региона (например, комбинированные виды транспортировки), поставки товаров первой необходимости осуществляются в полном объеме.

Таким образом, за первый квартал 2020 года экспортные поставки в Новосибирской области увеличились на 53,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основными экспортными позициями стали мясо и молоко, готовая пищевая продукция, а также семена рапса, сои, льна масличного, лес и древесина, а основными импортерами — Китай, Казахстан, Болгария и Латвия.

Сегмент автоперевозок, как и в прошлом году, демонстрирует снижение спроса. В 2019 году темпы роста данного сегмента сократились на 2,2% — до 5,5%. Специфика Новосибирской области и экспортируемых товаров такова, что наибольшей популярностью пользуются железнодорожные и контейнерные перевозки.

После создания в Новосибирской области инфраструктуры для контрейлерных перевозок (железнодорожная платформа для транспортировки автомобильных фур) логистика еще больше переместилась в сторону инфраструктуры РЖД, несмотря на отмену в регионе весенних ограничений для большегрузного транспорта и высокие оценки перспективных автомобильных направлений: Восточный и Южный автодорожные обходы Новосибирска, строительство магистрали непрерывного движения «Юго-Западный транзит», продолжение ул. Стартовой для перераспределения потоков с мостов на левом берегу Оби в Новосибирске и строительство автодорожных обходов населенных пунктов, через которые проходят транзитные потоки транспорта (Черепаново, Тогучин, Колывань, Маслянино, Ярково, Карасук).

Материал и фото эксперта предоставлены внешней пресс-службой ГК «AsstrA»

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