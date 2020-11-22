Владельцы автомобилей среднего ценового сегмента заплатят «налог на роскошь»

Обладателей автомобилей стоимостью чуть менее 3 млн рублей ждет неприятный сюрприз. Из-за постоянного роста цен, приобретенные ранее и за меньшие деньги модели могут получить повышенный коэффициент при расчете налога, сообщили в адвокатском бюро Москвы «Щеглов и Партнеры».

Отмечается, что в России налоговая ставка зависит от мощности двигателя и региона.

— Например, в Москве для автомобилей с моторами не мощнее 100 л. с. она составляет 12, от 100 до 125 л. с. — 25, от 125 до 150 л. с. — 35 и так далее вплоть до 150 за мотор мощностью более 250 сил. Таким образом, за год владения легковушкой любого возраста мощностью 150 л.с. и стоимостью ниже 3 млн. руб. придется заплатить 5250 рублей. В случае если автомобиль подпадет под «налог на роскошь», сумму придется умножить на повышающий коэффициент, — отметили в адвокатском бюро г. Москвы «Щеглов и Партнеры».

В ФНС пояснили, что налог в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска транспортного средства.

— Например, купивший представительский седан Audi A8 в дорестайлинговой версии за 4 490 000 рублей автомобилист ожидал, что коэффициент при определении налога составит 1,1. Однако от налоговой службы пришла квитанция с коэффициентом 2. Там объяснили, что цена такой модели, согласно методике оценки Минпромторга, стартует с 5 млн рублей. Часть автомобилистов назвала такие расчеты техническим сбоем. В ФНС в свою очередь заявили, что все расчеты верны и объяснили, почему некоторым водителям, которые до недавнего времени не подпадали под налог на роскошь, теперь придется платить заметно больше, — уточняют эксперты.

На сегодняшний день действуют такие коэффициенты:

1,1 — для новых легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., действует в течение первого года владения, в последующие 2 года – 1.

2 — для легковых автомобилей средней стоимостью от 5 млн до 10 млн руб., действует в течение пяти лет;

3 — для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, действует 10 лет;

3 — для легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб., действует 15 лет.

Как объяснили в ФНС, для расчета налога используется вовсе не цена сделки при продаже автомобиля, то есть не его рыночная стоимость. А именно, берется информация о средней стоимости соответствующей марки (модели, версии) автомобиля из перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Этот список ежегодно обновляется и публикуется на сайте Минпромторга России. Поскольку сейчас автовладельцы обязаны заплатить налоги за 2019 год, за основы взяты расчеты из перечня за этот период.

— Если в 2019 году цены на новые автомобили росли не так ощутимо, то, когда ФНС рассчитает налоги на уже купленные машины по ценам 2020 года, многих ждет неприятное открытие в виде повышенного налога. Это в первую очередь касается тех, кто покупал автомобили по нижней планке — до 3 млн рублей, — констатируют в адвокатском бюро.

В бюро уточнили, что в этом году список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», пополнился 100 позициями, сюда вошли некоторые модели Volkswagen, Kia, Nissan и другие. Например, повышенный налог заплатят в 2020 году владельцы Kia K900 и Kia Stinger GT, Mazda CX-9 Exclusive и Mazda CX-9 Supreme, Volkswagen Touareg, и Teramont в комплектациях Respect, Status, Business, Exclusive. Всего в списке 578 автомобилей стоимость которых выше 3-х млн рублей и 446 автомобилей стоимостью свыше 5 млн, 97 марок авто – свыше 10 млн и 73 авто 0 более 15 млн. Найти свой автомобиль можно на сайте Минпромторга.

Отмечается, что теперь при расчете налоговой ставки учитываются мощность двигателя и возраст автомобиля. Поэтому некоторые модели могут стать причиной дополнительного налогового бремени и пять лет спустя. Есть и еще одна причина, по которой автомобиль может вдруг получить повышенный налог уже после нескольких лет эксплуатации. Она также связана с ежегодным увеличением стоимости автомобилей. А с марта 2021 года в список автомобилей, облагающихся повышенным налогом, могут попасть модели из массового сегмента, которые не относятся к категории люкс. С февраля 2020 года налоговое бремя уже легло на владельцев топовых комплектаций автомобилей Honda, Mazda, Chrysler, Volkswagen, Nissan, Toyota. В следующем году перечень может дополниться теми моделями, комплектации которых уже сейчас приближаются к отметке 3 млн. рублей: Kia Sorento Prime, Hyundai Santa Fe, Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Volkswagen Multivan.

— Как всегда, налоговая служба руководствуется только лишь одним мотивом – собрать как можно больше налогов. Они сами себе трактуют законы, нормативные акты и не у многих граждан есть силы и возможности спорить и добиваться справедливости. Ведь что получается — покупатель накопил денег и приобрел автомобиль, допустим в пределах 3 миллионов рублей. Но, как, к сожалению, и почти все в нашей экономике, цена автомобилей зависит от курса иностранных валют. Рубль дешевеет, цена в долларах остается прежней и вот уже покупатель переходит из категории «накопивших» в категорию «шикующих». Когда законодатель вводил повышающие коэффициенты, то причиной озвучивалось соблюдение социальной справедливости, когда богатые несут большее финансовое бремя, чем менее обеспеченные. А если завтра курс рухнет до 200 рублей за доллар и автомобиль, который сейчас стоит полтора миллиона рублей станет стоит три, неужели его владелец почувствует себя в два раза богаче? Мне кажется, что нет. И вообще, что это за подход такой «средняя цена модели, марки»? Есть конкретный договор, конкретная стоимость, и справедливо именно от конкретной стоимости считать, а не среднюю по больнице. Если подход ФНС не изменится, то это может привести к значительному росту социальной напряженности. Средний класс, который только было начал нарождаться в России и который являлся основным потребителем автомобилей ценой от 3 до 5 миллионов рублей, сейчас и так находится в кризисной ситуации, на фоне всех карантинных мероприятий, а тут еще одно неожиданное финансовое требование возникает, — подчеркнул партнер Адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры» адвокат Артем Лиляк.

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