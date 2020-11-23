Что лучше: СЕО-продвижение или реклама?

Существует немало способов раскрутки веб-ресурсов, но наиболее популярным из них является Digital маркетинг. Чтобы оценить его преимущества, стоит настроить контекстную рекламу или заказать СЕО продвижение сайта. Давайте рассмотрим этот вопрос более детально и определим уровень эффективности каждого метода.

По каким критериям можно сравнивать рекламу и продвижение?

Чтобы понять, настолько эффективны указанные методы и чем они отличаются, стоит сравнить их по нескольким основным критериям.

Перспектива

Поисковая оптимизация представляется собой комплекс работ, результат которых можно увидеть через несколько месяцев. Кроме этого, специалисты всегда разрабатывают маркетинговую стратегию, которая рассчитана на определенный период. Контекстная реклама работает только в случае наличия определенного бюджета без дальнейшей перспективы.

Особенности управления

В этом плане реклама выигрывает, поскольку настроить и вести ее намного легче, чем выполнять СЕО-продвижение. Последний метод включает в себя немало отдельных процессов, которые тоже нужно уметь настроить. К тому же, нужно наладить их эффективное взаимодействие.

Сроки

Скорость получения первых результатов у каждого способа разная. Контекстная реклама обеспечивает увеличение трафика сразу после запуска. Первые результаты после поисковой оптимизации будут видны примерено через месяц. Такие отличия объясняются:

особенностями настройки;

направленностью;

инструментами.

SEO-оптимизация предусматривает разработку целой стратегии, которая рассчитана на комплексное продвижение. Реклама настраивается легче и работает по другому принципу.

Результативность

Главным отличием контекстной рекламы от СЕО-продвижения в том, что прекращение финансирования сразу же тянет за собой снижение потока посетителей. Если забросить поисковую оптимизацию, то трафик снизиться не сразу.

Выводы

Каждый из указанных методов имеет свои достоинства и недостатки. Их нужно обязательно учитывать во время выбора конкретного способа раскрутки. Но, если у вас выделена достаточно большая сумма на продвижение веб-ресурса, тогда можно использовать оба метода в комплексе. Это позволит быстро достигнуть желаемой цели и поработать над трафиком на перспективу.

«Источник: bonum-studio.com»