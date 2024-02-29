Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

Программа семейной ипотеки действует в России до середины 2024 года. В ходе ежегодного обращения президента в Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 года.

— Прежде всего она должны быть актуальная для семей с детьми в возрасте до 6 лет. Для них ставка останется на уровне 6%, — подчеркнул Путин. — Кроме того, предлагаю продлить до 2030 года действие нормы о выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Это необходимо для того, чтобы жилищный фонд в РФ обновлялся и жилье стало более доступным для семей.

По оценке президента на выплаты в 2024 году понадобиться около 50 млрд рублей, а далее эта сумма будет нарастать.

Президент также предложил продлить срок действия маткапитала до 2030 года (сейчас — до 2026 года). Также предложено увеличить до 2800 рублей налоговый вычет на второго ребенка, и до 6 тысяч — на третьего и далее, а также размер годового дохода родителей с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Эта мера господдержки семьям должна предоставляться автоматически.

В 2023 году Банк ДОМ.РФ оформил ипотечных кредитов на 242,6 млрд рублей, жилищные условия улучшили 46 тыс. семей. 35% займов пришлось на «Семейную ипотеку». На 8,5 млрд рублей ипотечных кредитов оформлено в Новосибирской области (рост в 1,4 раза).