Рядовой Почепко проиграл спор военкомату в суде Новосибирской области

Рядовой Почепко пытался оспорить в суде заключение призывной комиссии, но проиграл процесс.

Житель Куштовки подал иск в суд к военному комиссариату Новосибирской области и нескольких районов, где утверждал, что не получал повестки о явке в военкомат.

Ранее мужчина служил в органах МВД и имел право на отсрочку от призыва, но когда уволился то лишился такой привилегии. Сибиряк понимал, что теперь его ждет армия, поэтому всеми возможными способами прятался от военкомов.

― По месту регистрации Почепко не проживал, извещения передавались через его родственников, которые скрывали его место жительства в городе Новосибирске, – сообщили изданию VN.ru в Венгеровском районном суде.

Призывника-уклониста стали искать с помощью его бывших коллег полицейских.

В процессе Почепко пытался прикрыться плохим состоянием здоровья, объясняя этим свою неявку в военкомат.

― Доводы о том, что он на заседание призывной комиссии не смог явиться по уважительной причине, так как получил травму коленного сустава, о чем добросовестно предупредил сотрудников военного комиссариата, не нашли своего подтверждения, – рассказали в суде.

В итоге экс-полицейскому отказали в удовлетворении иска. Теперь его с нетерпением ждет весенняя призывная компания.