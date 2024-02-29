Рядовой Почепко проиграл спор военкомату в суде Новосибирской области

Рядовой Почепко пытался оспорить в суде заключение призывной комиссии, но проиграл процесс.
Житель Куштовки подал иск в суд к военному комиссариату Новосибирской области и нескольких районов, где утверждал, что не получал повестки о явке в военкомат.
Ранее мужчина служил в органах МВД и имел право на отсрочку от призыва, но когда уволился то лишился такой привилегии. Сибиряк понимал, что теперь его ждет армия, поэтому всеми возможными способами прятался от военкомов.
― По месту регистрации Почепко не проживал, извещения передавались через его родственников, которые скрывали его место жительства в городе Новосибирске, – сообщили изданию VN.ru в Венгеровском районном суде.
Призывника-уклониста стали искать с помощью его бывших коллег полицейских.
В процессе Почепко пытался прикрыться плохим состоянием здоровья, объясняя этим свою неявку в военкомат.
― Доводы о том, что он на заседание призывной комиссии не смог явиться по уважительной причине, так как получил травму коленного сустава, о чем добросовестно предупредил сотрудников военного комиссариата, не нашли своего подтверждения, – рассказали в суде.
В итоге экс-полицейскому отказали в удовлетворении иска. Теперь его с нетерпением ждет весенняя призывная компания.
Фото: freepik.com — freepik
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