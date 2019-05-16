Владимир Путин высоко оценил качество станков Группы компаний «Стан», созданных при финансовой поддержке Новикомбанка

Новые станки Группы компаний «Стан», созданные при финансовой поддержке АО АКБ «НОВИКОМБАНК», были продемонстрированы Владимиру Путину в ходе визита на Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова 13 мая 2019 года. Оборудование поставлено на завод в рамках масштабной программы импортозамещения и используется для обработки материалов при производстве новейшей техники. Возможности оборудования позволяют обрабатывать деталь в одну установку, исключая циклическую обработку, что значительно сокращает процесс создания самолета.

— Вы знаете, особенно приятно, что станки отечественные. Вот сейчас мы посмотрели, познакомились. Причем это отечественное станкостроение практически возрождено тоже почти с нуля. И сейчас уже мне руководители предприятий докладывают: 54% рынка нашего. И качество хорошее, качество отличное. Так что будем и это развивать, — сказал Владимир Путин после осмотра станка по тонкой обработке металла.

Сотрудничество Группы «Стан» и Новикомбанка успешно реализуется с 2014 года. Банк является основным кредитором Группы, а также предоставляет компании банковские гарантии, в том числе в адрес Фонда развития промышленности по программе «Станкостроение».

— Реализуя стратегию развития опорного банка российской промышленности, мы, в первую очередь, уделяем внимание поддержке таких важнейших государственных программ, как импортозамещение и диверсификация производства. Финансовая поддержка создания новейшей перспективной техники — безусловный приоритет для Банка. Поэтому решения по соответствующим проектам мы принимаем в максимально сжатые сроки. А благодаря сформированному широкому портфелю инструментов, доскональному знанию рынка, мы можем предложить нашим партнерам оптимальные условия кредитования, — сообщила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. — Участие в масштабных государственных программах требует качественного банковского сопровождения. Своевременное финансирование от нашего партнера Новикомбанка помогает Группе «Стан» эффективно реализовывать проекты по импортозамещению. Уверен, что плодотворное сотрудничество между Банком и Группой будет и впредь успешно развиваться, — прокомментировал генеральный директор Группы компаний «СТАН» Максим Гущин.

Фото предоставлено пресс-службой банка