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Владимир Путин высоко оценил качество станков Группы компаний «Стан», созданных при финансовой поддержке Новикомбанка

  • 16/05/2019, 17:14
Оборудование используется для обработки материалов при производстве новейшей техники.

Владимир Путин высоко оценил качество станков Группы компаний «Стан»Новые станки Группы компаний «Стан», созданные при финансовой поддержке АО АКБ «НОВИКОМБАНК», были продемонстрированы Владимиру Путину в ходе визита на Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова 13 мая 2019 года. Оборудование поставлено на завод в рамках масштабной программы импортозамещения и используется для обработки материалов при производстве новейшей техники. Возможности оборудования позволяют обрабатывать деталь в одну установку, исключая циклическую обработку, что значительно сокращает процесс создания самолета.

— Вы знаете, особенно приятно, что станки отечественные. Вот сейчас мы посмотрели, познакомились. Причем это отечественное станкостроение практически возрождено тоже почти с нуля. И сейчас уже мне руководители предприятий докладывают: 54% рынка нашего. И качество хорошее, качество отличное. Так что будем и это развивать, — сказал Владимир Путин после осмотра станка по тонкой обработке металла.

Сотрудничество Группы «Стан» и Новикомбанка успешно реализуется с 2014 года. Банк является основным кредитором Группы, а также предоставляет компании банковские гарантии, в том числе в адрес Фонда развития промышленности по программе «Станкостроение».

— Реализуя стратегию развития опорного банка российской промышленности, мы, в первую очередь, уделяем внимание поддержке таких важнейших государственных программ, как импортозамещение и диверсификация производства. Финансовая поддержка создания новейшей перспективной техники — безусловный приоритет для Банка. Поэтому решения по соответствующим проектам мы принимаем в максимально сжатые сроки. А благодаря сформированному широкому портфелю инструментов, доскональному знанию рынка, мы можем предложить нашим партнерам оптимальные условия кредитования, — сообщила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

— Участие в масштабных государственных программах требует качественного банковского сопровождения. Своевременное финансирование от нашего партнера Новикомбанка помогает Группе «Стан» эффективно реализовывать проекты по импортозамещению. Уверен, что плодотворное сотрудничество между Банком и Группой будет и впредь успешно развиваться, — прокомментировал генеральный директор Группы компаний «СТАН» Максим Гущин.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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