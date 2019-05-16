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S7 Airlines открывает рейсы в Воронеж

Полёты планируется выполнять по вторникам и субботам.
  • 16/05/2019, 17:02
samolet

С 1 июня S7 Airlines приступит к полётам из Новосибирска в Воронеж. Рейсы планируется выполнять на воздушных судах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полёты планируется выполнять по вторникам и субботам. Рейс S7 5049 Новосибирск –Воронеж вылетает из Новосибирска в 20:20 и прибывает в Международный аэропорт Воронеж в 21:10. Обратный рейс S7 5050 вылетает из Воронежа в Новосибирск в 21:55 и прибывает в Толмачёво в 06:10 следующих суток. Для каждого из аэропортов указано местное время.

Фото: Gensa Gensa

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