 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«Вместе в цифровое будущее»: названы победители сибирского этапа конкурса журналистов от компании «Ростелеком»

  • 16/05/2019, 15:48
В этом году сибирские журналисты подали на суд жюри 214 заявок.

«Вместе в цифровое будущее»: названы победители сибирского этапа конкурса журналистов от компании «Ростелеком»Экспертная комиссия подвела итоги регионального этапа VIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который компания «Ростелеком» в этом году проводит в партнерстве с ведущим поставщиком информационно-коммуникационных технологий — компанией Ericsson.

Журналисты могли заявить свои работы по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, для участников конкурса представили две специальные номинации: «5G — платформа новых возможностей» и «Биометрия — путь к цифровой идентичности».

В этом году сибирские журналисты подали на суд жюри 214 заявок — и это почти в два раза больше, чем в прошлом. Оценивали эти работы Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнёва, пресс-секретарь полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Валерий Беленький, ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики; Николай Зенин, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В итоге победителем в номинации «Печатная пресса» стал Андрей Мужщинский (журнал «Эксперт-Сибирь», Красноярск) за материал «Обезопасить цифру», в котором он рассказал об опасности кибератак и способах защиты от хакеров. Победу по направлению «Радио и телевидение» жюри присудило Павлу Степанову (ГТРК «Иркутск») за интервью с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Лучшим блогером стала Ольга Брайт из Иркутска, которая протестировала услугу по видеонаблюдению от системы «Умный дом» и нашла легкий способ искать потерянные ключи. Первое место в номинации «Интернет СМИ» завоевала Ирина Овдина (журнал «Эксперт-Сибирь», Новосибирск) за текст «Недоступно доступная медицина» о проблемах внедрения телемедицины на территории Новосибирской области.

— Для меня важно было увидеть точки роста в рамках региона, важно было понять, как новые цифровые технологии в медицине у нас развиваются. Конечно, еще есть куда расти, но самое главное, что мы не стоим на месте, мы двигаемся, уже есть очевидные результаты, которые чувствуют пациенты, — сказала победитель регионального этапа конкурса Ирина Овдина.

Теперь призеров из Сибири ждет федеральный тур конкурса, который пройдет в июне в Москве. Там же назовут лауреатов двух спецноминаций. Одним из претендентов на победу в номинации «5G – платформа новых возможностей» жюри считает корреспондента ГТРК «Томск» Наталью Черткову. Журналист рассказала об экспериментах томских ученых, работающих над проектом связи нового поколения.

Сибирские журналисты не раз становились призерами федерального этапа конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров. В 2015 году Александр Месаркишвили, главный редактор газеты «Континент-Сибирь» и портала ksonline.ru (Новосибирск) стал лауреатом спецноминации Huawei и посетил штаб-квартиру компании. В 2017 в номинации «Печатные СМИ» победила Наталья Решетникова, старший корреспондент «Российской газеты» (Новосибирск), ее наградили поездкой в штаб-квартиру компании NEC – партнера конкурса-2017.

Фото пресс-служба компании

Популярное с сайта

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 3 года) и удовлетворил исковые требования на сумму причиненного преступлением ущерба.
Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39
К делу, в качестве третьего лица, привлекут ФАС.
«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35
Компания планирует в 2020 году запустить в России продажи систем тромбоэкстракции.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Поймать мутацию на генном уровне

16/05/2019, 18:59

S7 Airlines открывает рейсы в Воронеж

16/05/2019, 17:02

СГК удалось сократить сроки отключения горячей воды в Новосибирске на сутки на первом этапе испытаний

16/05/2019, 16:26

Более 40 тысяч жителей Новосибирской области прошли анкетный онкоскрининг

16/05/2019, 14:36

Привлечь федеральное внимание

16/05/2019, 14:15

Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

16/05/2019, 12:27

Рассмотрение дела о мусорной концессии продолжится в июле

16/05/2019, 10:39

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

16/05/2019, 10:35

Равные — не значит одинаковые!

16/05/2019, 09:00

Две новосибирские компании поставляют мороженое в Азию

15/05/2019, 20:27

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска