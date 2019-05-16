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СГК направит на подготовку теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону 5 млрд рублей

  • 16/05/2019, 16:12
СГК предстоит переложить и капитально отремонтировать 114 км теплосетей.

Руководители СГК ответили на вопросы новосибирцев о теплоснабжении в прямом эфиреСибирская генерирующая компания начала подготовку теплосетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов во всех регионах своего присутствия. На эти цели СГК направит 5 млрд рублей.

Об этом по итогам совещания в Новосибирске у полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло рассказал заместитель директора дивизиона «Тепло» СГК Антон Баев.

Он сообщил журналистам, что средства пойдут на замену и реконструкцию изношенных участков теплотрасс, приобретение необходимого для ремонтов оборудования, техники, замену насосных устройств, устранение последствий дефектов, а также благоустройство после разрытий и другие мероприятия.

По словам Антона Баева, во всех городах присутствия СГК предстоит переложить и капитально отремонтировать 114 км теплосетей. Он рассказал полпреду, что сейчас на всех территориях созданы диагностические группы, задача которых провести точную оценку состояния теплотрасс во время гидравлических испытаний. Помимо положенной законом опрессовки СГК использует ультразвуковой, магнитный и внутритрубный методы диагностики.  Для ремонтной кампании уже приобретены 60 единиц спецтехники и в ближайшее время будут закуплены еще 40 машин.

Сергей Меняйло подчеркнул, что серьезная диагностика состояния теплотрасс позволит решить важную задачу — оценить, насколько совпадает фактический износ теплосетей и «балансовый». По его словам, сейчас важно максимально качественно провести гидравлические испытания, чтобы проверить уровень надежности системы теплоснабжения сибирских городов.

Полпред президента РФ отметил, что отопительный сезон 2018-2019 годов в СФО прошёл в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали устойчиво. В целом поддерживались плановые показатели запасов топлива. Аварии на коммунальных объектах в основном носили локальный характер и устранялись в нормативные сроки.

В то же время в начале отопительного сезона был зафиксирован ряд сложностей. В связи со значительной изношенностью тепловых сетей неоднократно происходили порывы в городах Новосибирске, Барнауле, Рубцовске Алтайского края. На особом контроле находилась ситуация в городах Байкальске и Вихоревке Иркутской области, Новокузнецке и Юрге Кемеровской области.

— Отопительный сезон в этих населённых пунктах прошёл в штатном режиме, однако многие проблемные вопросы теплоснабжения городов остаются нерешёнными, — сказал Сергей Меняйло. Серьёзная авария была допущена в феврале 2019 года в городе Черногорске Республики Хакасия, также в регионе в течение зимы в ряде городов и районов из-за долгов за топливо неоднократно снижался запас угля на котельных до 2-5 суток.

В совещании, посвященном подготовке округа к следующей зиме и оценке завершающегося отопительного сезона, под руководством Сергея Меняйло приняли участие главы регионов СФО, руководители надзорных органов и ресурсоснабжающих компаний.

Фото: пресс-служба компании

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