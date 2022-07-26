Рекламодателям

Внедорожник LADA Niva Legend выходит на рынок

  • 26/07/2022, 10:39
Автор:
Внедорожник LADA Niva Legend выходит на рынок
Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года, сообщает пресс-служба компании.  Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования. Таким образом цена модели снизилась на 3% или 22,4 тыс. рублей.

— В базовую версию Classic входят гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальная защита картера, аудиоподготовка (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам), — сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Напомним, эта специальная комплектация была разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

Как заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, в компании прикладывают максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе Niva – внедорожника Travel.

По итогам шести месяцев 2022 года совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 13231 единицу (-56%), согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. В результате семейство LADA Niva заняло второе место в сегменте SUV после Hyundai Creta.

Фото с официального сайта «АвтоВАЗа»

708

Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : продажа автомобилестроение авто


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Область готовится к очередной волне пандемии

С учетом накопленного двухлетнего опыта и нескольких пройденных волн.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На этой неделе объявят конкурс на проектирование детского корпуса облбольницы

Область планирует подать заявку на получение федерального финансирования под этот объект.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Две высокотехнологичные компании Новосибирска получат льготные займы

В рамках нового инструмента господдержки компаний высокотехнологичных отраслей. Речь идет о займах под 3% годовых до 500 млн рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Курсы для бизнес-ангелов пройдут на Сибирской венчурной ярмарке

Эксперты говорят о росте интереса со стороны инвесторов и крупного бизнеса к разработкам инноваторов и стартапам.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Конференция «Бизнес против турбулентности»

26/07/2022, 14:38

Область готовится к очередной волне пандемии

26/07/2022, 14:21

Экс-главу села в Чановском районе будут судить за превышение должностных полномочий

26/07/2022, 14:19

На этой неделе объявят конкурс на проектирование детского корпуса облбольницы

26/07/2022, 13:50
Популярное

Магнитные бури в августе 2022 года

26/07/2022, 13:09

Проект нового постановления Минтруда предлагает выплачивать пособия россиянам моложе 35 лет

25/07/2022, 16:02

31 июля новосибирцы планируют провести «Гомофобный пикник» на Михайловской набережной

25/07/2022, 15:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Развитию социальной сферы сибирских регионов посвящены номинации «Демографическая ПРОгрессия» и «Здоровье» конкурса «Сибирь.ПРО»

26/07/2022, 11:36

«Школе 21» в Новосибирске исполнился один год

26/07/2022, 11:00

Банк Уралсиб провел первую онлайн-сделку оборотного кредитования в экосистеме «Lighthouse»

26/07/2022, 10:36
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска