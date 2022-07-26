Внедорожник LADA Niva Legend выходит на рынок

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года, сообщает пресс-служба компании. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования. Таким образом цена модели снизилась на 3% или 22,4 тыс. рублей.

— В базовую версию Classic входят гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальная защита картера, аудиоподготовка (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам), — сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Напомним, эта специальная комплектация была разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

Как заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин, в компании прикладывают максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе Niva – внедорожника Travel.

По итогам шести месяцев 2022 года совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend составили 13231 единицу (-56%), согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. В результате семейство LADA Niva заняло второе место в сегменте SUV после Hyundai Creta.