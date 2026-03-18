Пескобаза проиграла прокуратуре спор о нарушениях на Оби

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в очередном эпизоде противостояния вокруг прибрежных территорий Оби. Суд признал законным представление природоохранной прокуратуры к компании «Сибирский причал», которая эксплуатирует пескобазу на правом берегу реки в районе Чернышевского спуска.

Конфликт вокруг пескобаз длится уже почти два года. Летом 2024 года мэрия Новосибирска объявила о планах продлить Михайловскую набережную до Заельцовского бора. Муниципалитет принял постановление о резервировании земли и в одностороннем порядке расторг договоры аренды с тремя компаниями — «Стройсиб», «Причал» и «Сибирский причал». Бизнес должен был освободить участки до 17 июня 2025 года.

Однако арендаторы не согласились с решением муниципалитета. «Сибирский причал» обратился в суд и добился обеспечительных мер: мэрии запретили любые действия по освобождению территории, а Росреестру — регистрационные изменения с участком. Городские власти, в свою очередь, подали иски о принудительном выселении. Судебные разбирательства между мэрией и владельцами пескобаз продолжаются до сих пор.

На фоне этих событий, в июле 2025 года, Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела обследование участка «Сибирского причала», в ходе которых были выявлены нарушения. На берегу Оби обнаружили отвалы размываемого песка, отсутствовала система водоотведения, а площадка для тяжелой техники не имела твердого покрытия. Прокуратура внесла представление с требованием устранить недостатки, включая обустройство бетонированной площадки для грузовиков.

В ответ «Сибирский причал» подал иск, требуя признать представление незаконным. В компании уверены, прокуратура не доказала, что песчаные кучи принадлежат именно им, а строить твердое покрытие мешает постановление мэрии о будущей набережной, которое ограничивает права арендатора. Однако суд эти доводы отклонил.

— Исходя из материалов дела, судом установлено, что обществом достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих правовую позицию, не представлено. Убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих признать недействительным обжалуемый акт, судом не установлено, — резюмировала судья.

Таким образом, представление прокуратуры от 29 июля 2025 года признано законным, и компания обязана устранить все нарушения. Пока решение не вступило в силу, у предприятия есть месяц на апелляцию.

