Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа в 2019 году составил 46 млрд долларов США

Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа в 2019 году составил около 46 млрд долларов США и по сравнению с 2018 годом уменьшился на 1,3%, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— Снижение товарооборота Сибирского региона произошло в основном за счёт уменьшения объемов экспорта — на 3,1%, при этом объёмы импорта возросли на 6,1%. Наш регион по-прежнему остается экспортно-ориентированным – в 2019 году на экспорт пришлось около 80% товарооборота, а на импорт, соответственно, чуть более 20%, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

По его словам, в торговле со странами дальнего зарубежья стоимостной объём экспорта и импорта уменьшился, а со странами СНГ экспорт уменьшился, а импорт вырос. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте СФО остаётся лидирующей и составляет 87,5%, доля стран СНГ – 12,5%.

В СТУ отметили, что в 2019 году товарооборот со странами дальнего зарубежья уменьшился на 0,7%, со странами СНГ – на 5,3%. В число стран – основных торговых партнёров по-прежнему входят Китай (20% от стоимостного объёма внешнеторговых операций округа), Нидерланды (9%), Германия, Япония и Республика Корея (по 6%), Тайвань (Китай) и Казахстан (по 5%), США (4%), Турция и Украина (по 3%).

В 2019 году товарооборот СФО с Китаем уменьшился на 5,1%, с Республикой Корея – на 5,8%, с Тайванем – на 13,3%, с Турцией – на 8%, с Украиной – на 40,2%. При этом в торговле с Нидерландами внешнеторговый оборот вырос на 1,1%, с Германией – на 6,3%, с Японией – на 1%, с Казахстаном – на 7,1%, с США – на 0,2%.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом стоимостной объём экспорта СФО уменьшился на 1,2 млрд долларов США (на 3,1%). Произошло снижение стоимостного объёма экспорта топливно-энергетических товаров на 6,4%, металлов и изделий из них – на 4,4%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 11,2%. Увеличился стоимостной объем вывоза машиностроительной продукции на 41,9%, химической продукции — на 11,3%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 24,5%.

— В товарной структуре экспорта преобладали топливно-энергетические товары (в основном уголь каменный, нефтепродукты и кокс из каменного угля) – 46,7% от стоимостного объёма экспорта, металлы и изделия из них (в основном алюминий, чёрные металлы и изделия из них, медь, никель) – 26,4%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия (преимущественно лесоматериалы обработанные и необработанные) – 9,9%, машиностроительная продукция (в основном электрические машины и оборудование, оборудование и механические устройства, средства наземного транспорта, части ж/д локомотивов и подвижного состава) – 5,3%, продукция химической промышленности – 4,9%, продовольственные товары – 3,1%, — уточнили в СТУ.

Что касается импорта, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом его стоимостной объём в СФО вырос на 556,5 млн долларов США (на 6,1%). Наблюдался рост стоимостного объёма импорта машиностроительной продукции на 6,9%, химической продукции – на 2,7%, металлов и изделий из них – на 12,2%, продовольственных товаров – на 2,9%. При этом ввоз текстиля, текстильных изделий и обуви в стоимостном объёме уменьшился на 1,8%.

В товарной структуре импорта СФО доля машиностроительной продукции составила 44,9% от общего стоимостного объёма импорта, химической продукции – 28,8%, металлов и изделий из них – 8,1%, продовольственных товаров – 5,5%, текстиля, текстильных изделий и обуви – 3,8%.

Фото: Юлия Данилова