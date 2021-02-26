Внешнеторговый оборот в Новосибирской области снизился на 7,6%

Внешняя торговля Новосибирской области в 2020 году имела экспортную направленность. Доля экспорта в стоимостном объеме внешнеторгового оборота составила 51,9%, доля импорта – 48,1%, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Экспорт из региона по сравнению с 2019 годом уменьшился на 8,3% (на 265,7 млн долларов) и составил 2,9 млрд долларов США. Импорт сократился на 6,9% (на 200,9 млн долларов США) и составил 2,7 млрд долларов.

Сальдо внешнеторгового баланса при этом сложилось положительное. Стоимостной объем экспорта превысил объем импорта на 218,4 млн долларов (в 2019 году – на 279 млн долларов).

В 2020 году регион осуществлял внешнеторговые операции с партнерами из 137 стран дальнего и ближнего зарубежья. Лидерами среди стран – основных торговых партнеров стали Китай, Франция и Казахстан с суммарным удельным весом 52,8% от общего стоимостного объема товарооборота Новосибирской области.