В 2020 году вырос импорт в Сибирь молочной продукции

— По итогам 2020 года положительная динамика по стоимостному объему поставок из Сибирского федерального округа наблюдалась в продовольственном секторе. Доля продовольственных товаров в экспорте составила 5% или 1,5 млрд долларов. Физический объем вывезенного товара — 6,1 млн тонн, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

По данным СТУ, в значительных объемах за пределы округа вывозились семена рапса, льна, соевые бобы. В основном они поставлялись в Китай, Казахстан, Узбекистан и Болгарию.

В общей структуре импорта на долю продовольственных товаров пришлось 6,3% — 581 млн долларов. Всего за год на территорию округа было ввезено 634 тыс тонн продуктов. Большую часть поставок занимали фрукты, овощи, какао и продукты из него, молочная продукция, рыба, семена и плоды масличных культур, продукты переработки овощей и фруктов, готовые продукты из муки и злаков и т.д.

— На импорт из СФО пандемия оказала меньше влияния, чем на экспорт. Большую роль в этом сыграло решение совета Евразийской экономической комиссии, которая установила перечень товаров «критического импорта» на которые до 30.06.20 года не было пошлин, поэтому они ввозились в значительных объемах, — поясняет Ястребов.

По его словам, в этот период в регион также выросли поставки детского питания, репчатого лука, капусты, стручкового перца и картофеля, которые пользовались спросом граждан в тяжелый период.

К продовольственным трендам внешнеэкономической деятельности округа в 2020 году таможенник отнес сокращение ввоза овощей из Китая, который заместился ростом поставок из Узбекистана, Киргизии и Ирана. На 18% по весу и 28% по стоимости выросли поставки сгущённого молока, сыров, творога и сливочного масла. Среди поставщиков 65% стоимостного объема импорта занимают компании Казахстана и Белоруссии.