Внешнеторговый оборот в Новосибирской области увеличился на 23%

По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС России), за январь – июнь 2020 года внешнеторговый оборот товаров хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Новосибирской области, по сравнению с январем – июнем 2019 года увеличился на 23% и составил 2617,6 млн. долларов США, сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что сальдо внешнеторгового баланса сложилось отрицательное – 99,3 млн. долларов США (в январе – июне 2019 года – положительное в сумме 259,3 млн. долларов США).

— Экспортировано товаров на сумму 1259,1 млн. долларов США, что на 5,5% больше стоимостного объема аналогичного периода предыдущего года. В структуре экспорта товаров большую часть составляют топливноэнергетические товары – 49,8% всего объема экспорта, машины, оборудование и транспортные средства – 24,8%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 10,8%, — говорится в сообщении.

Импорт за этот период увеличился на 45,4% и составил 1 358,5 млн. долларов США. Наиболее востребованы следующие группы товаров: машины, оборудование и транспортные средства – 62,5% всего объема импорта, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, каучук – по 9,9%.

Основными партнерами по внешнеторговой деятельности остаются страны дальнего зарубежья, торговля с которыми обеспечила в январе – июне 2020 года 82,8% всего товарооборота, в том числе 77,7% экспорта и 87,6% импорта.

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