В сентябре новосибирцам выдано кредитов наличными на сумму 9,4 млрд рублей

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в III кв. 2020 года российские банки выдали кредиты наличными на сумму 1,35 трлн рублей – на 59% больше, чем во II кв., но лишь на 1% больше, чем в III кв. прошлого года, сообщили в пресс-службе бюро.

В сентябре объем предоставленных населению кредитов наличными составил 454 млрд рублей – на 5% меньше, чем в сентябре 2019 года. За январь – сентябрь выдачи превысили 3,45 трлн рублей, что на 4% меньше объема выдач за аналогичный период прошлого года.

В Новосибирской области в сентябре выдано кредитов на сумму 9,4 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем месяцем ранее и в сентябре прошлого года.

В ОКБ отметили, что средний размер кредита наличными в III кв. составил 339 тыс. рублей. Во II кв. граждане занимали в среднем на 13 тыс. рублей меньше, а год назад – в III кв. 2019 года – на 43 тыс. рублей меньше. Средний срок кредитования со второго по третий квартал увеличился с 43 до 44 месяцев. В III кв. 2019 года он составлял 38 месяцев.

Полная стоимость кредита (платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) в июле – сентябре 2020 года оставалась на неизменном уровне 16,1% годовых. В III кв. прошлого года ПСК составляла в среднем 16,9% годовых.

— Потребительское кредитование восстанавливается после весеннего падения быстрее по объему предоставленных средств, чем по количеству выданных кредитов. Это значит, что банки предоставляют кредиты меньшему числу заемщиков, но на более крупные суммы. Поскольку реальные доходы населения сокращались, то для снижения долговой нагрузки заемщики стали брать кредиты в среднем на полгода дольше, чем в третьем квартале 2019 года, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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