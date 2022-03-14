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Внутренние топливные ценности. Что с будет с ценами на бензин и газ?

  • 14/03/2022, 15:28
новости Новосибирска
На глазах меняющиеся «правила игры» на внешних рынках корректирую прогнозы развития рынка внутреннего, в том числе топливного. Новосибирские эксперты обсуждают его перспективы, а также действующие и возможные в будущем факторы ценообразования.

Российские цены энергоносителей для населения — бензин и дизельное топливо, газ автомобильный и бытовой — до конца февраля 2022 года придерживались собственной стратегии роста. Стоимость бензина и дизеля в спокойные времена старалась подниматься быстрее официальной инфляции, а кризисные периоды воспринимала как стимул к ускоренному росту — вне зависимости от повышения либо понижения мировых цен на нефть. Автомобильный газ, несколько лет назад заметно отстававший от бензина, с каждым годом ускоренно сокращал этот разрыв, и лишь бытовой газ честно дорожал в границах роста индекса потребительских цен.

Перспективы смены таких трендов, действовавших десятилетиями, появились в начале марта текущего года — они стали следствием резкого глобального изменения международных рынков, в немалой своей части решивших обойтись без российской продукции, в том числе нефти и дизельного топлива. Автомобильного бензина это коснулось в гораздо меньшей степени — по данным Федеральной таможенной службы, объемы экспорта бензина в 2021 году были на порядок меньше, чем дизеля. Газ же за рубежом продолжает быть востребованным — правда, по ценам не рыночным, а гораздо меньшим, заложенным в долгосрочных контрактах.

В начале неизведанного пути

Вряд ли в современной истории России или какой-либо другой страны есть близкие аналоги сегодняшней ситуации — уже сейчас очевидно, что экономические пертурбации затронут не локальные страновые, а глобальные мировые рынки.

— Ситуация крайне турбулентная. С одной стороны, при снижении экспорта больший объем должен остаться внутри страны, что в обычных условиях привело бы к снижению внутренних розничных цен. Но текущий момент нельзя назвать обычной ситуацией, — говорит руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров Сибирь ГСМ Юлия Золотовская. — Мы видим, как оперативно реагируют нефтеперерабатывающие компании — переработка значительно сокращается, что не позволяет говорить о значительном увеличении предложения на бирже.

Руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков допускает, что рынок потребления может уменьшиться до 30% из-за снижения деловой активности и спроса на топливо.

Добавляет неопределенности и возможный дисбаланс сложившейся структуры производства нефтепродуктов: потребность в дизеле падает из-за потенциального снижения внешнего спроса, в авиационном керосине — из-за возможных проблем с сертификацией летной годности. Но изменить доли того или иного вида топлива, вырабатываемого из тонны нефти, технически сложно, а хранить невостребованные излишки просто негде. Так что нельзя исключать, что производство будет вынуждено ориентироваться на переработку нефти в меньших объемах, обеспечивающих реализацию самого невостребованного топлива. Это может автоматически снизить выход прочих фракций, в том числе автомобильного бензина.

Опт упал, розница дрогнула

Настроения внутреннего рынка в феврале-марте 2022 года хорошо передает статистика Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи, через которую проходят основные объемы организованных оптовых торгов нефтью, нефтепродуктами и газом. Биржевой индекс цен светлых нефтепродуктов (бензин, дизель и авиакеросин), повышаясь в условиях напряженной неопределенности, достиг максимума 24 февраля — после чего немного снизился, а затем резко упал. На 10 марта падение составило 19% от максимума, но на следующий день несколько процентов были отыграны.

Однако, по словам Юлии Золотовской, биржевые цены (как в случае повышения, так и при снижении) оказывают существенный эффект на розничных ценах на АЗС примерно через месяц, когда купленный на бирже товар доедет, как минимум, до региональных нефтебаз. При этом индекс топливных цен «Петрол Плюс» показывает по Новосибирску неизменность средних цен на бензин АИ-92, небольшой рост (+5 копеек с 1 марта) на АИ-95 и снижение стоимости дизельного топлива в период с 6 по 14 марта на 1 рубль 25 копеек.

Ценники на распутье

Влияние политических аспектов в виде сокращения экспорта российской нефти гораздо сильнее сказывается на внутренних ценах автомобильного топлива, чем экономические факторы «свободного рынка». По мнению Вячеслава Ашуркова, если сейчас у нас нефть не будут брать на Западе, ее нужно будет реализовывать на внутреннем рынке.

Не исключаю, что цены внутри страны будут снижаться, хотя наши вертикально-интегрированные нефтяные компании не захотят терять прибыль. С другой стороны, не все скважины можно законсервировать — значит, есть уровень производства, ниже которого невозможно опуститься. А покупательная способность явно расти не будет, так что снижение цен позволит поддерживать необходимые объемы продаж, — рассуждает Ашурков.

В то же время директор и главный редактор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов видит в сегодняшней ситуации предпосылки роста цен на автомобильное топливо, поскольку нефтяные компании наполняют бюджет страны, зарабатывая и на внешних рынках, и на внутренних потребителях.

— Из-за политического фактора на внешних рынках наблюдаются растущие проблемы со сбытом российского топлива, а власть заинтересована в поддержке рентабельности крупных налогоплательщиков — значит, в России нужно готовиться к росту цен, — делает вывод директор ЦДЖ.

Более того, по его словам, обычно подорожание топлива провоцирует мультипликативный эффект роста цен на большинство товаров и услуг.

Газ для нас

Ситуация со стоимостью бытового и автомобильного газа видится экспертами несколько иначе, чем с ценами на бензин и дизель. Закупка европейскими странами голубого топлива продолжается, скорое окончание отопительного сезона не предвещает существенного снижения объемов экспорта: газ «западными партнерами» продолжит использоваться в промышленных целях, а также начнет закачиваться в хранилища.

— Многие газовые котельные в Европе работают не только на отопление, но и на производство — как зимой, так и летом. Поэтому газ в Европе очень востребован, несмотря на то, что он очень сильно вырос в цене — и здесь наши производители не захотят потерять часть прибыли. Думаю, что цены на газ могут вырасти и на внутреннем рынке. Пусть не в разы, как на внешнем — но все же будет рост, — считает Вячеслав Ашурков.

При этом Андрей Кузнецов напоминает — розничные цены на газ в России поддаются государственному контролю. По его мнению, цена на газ для домохозяйств будет сдерживаться максимально — памятуя, в том числе о январских беспорядках в соседнем Казахстане, поводом для которых стало подорожание голубого топлива.

Как бы то ни было, окончательно реальность одного из двух прогнозов — снижение или рост цен на автомобильное и бытовое топливо — будет определяться широкой совокупностью факторов, которые ранее не встречались друг с другом в одно и то же время в одном и том же месте. Однако можно предположить, что установленная Банком России ключевая ставка в 20% годовых задает общий ориентир роста цен.

Фото pixabay.com — Skitterphoto

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Экономика цена на газ цена на бензин топливо санкции инфляция


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