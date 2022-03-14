Санаторий «Рассвет»: программу кешбэка продлили до 30 апреля

Правительство Российской Федерации запустило новый этап программы туристического кешбэка. Он стартует 15 марта и продлится до 30 апреля. Санаторий «Рассвет» является активным участником программы с 2020 года. Сейчас путевку можно забронировать и оплатить через сайт. После этого на вашу карту вернутся 20% от ее стоимости.

— Для участия в программе кешбэка необходимо купить путевку с периодом проживания не менее 2 дней. Заехать в санаторий в рамках программы можно с 15 марта 2022 года и выехать до 23:59 30 июня 2022 года, — уточняют в «Рассвете». — Получить кешбэк можно неограниченное число раз, то есть с марта по июль вы можете приезжать на отдых в санаторий хоть каждую неделю с семьей и друзьями.

Как принять участие в программе:

— Зарегистрируйтесь на сайте мирпутешествий.рф.

— С помощью формы онлайн-бронирования на сайте санатория «Рассвет» выберите путевку.

— Минимальная стоимость услуги (турпакет, проживание) — любая (не ограничена).

— Размер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте.

— Оплата должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы «МИР».

— Медицинские программы приобретаются от 5 дней.

Стоит отметить, что льготы по программе кешбэка сейчас суммируются с собственными скидками санатория: 10% за раннее бронирование или 10% пенсионерам на лечебные, оздоровительные путевки и на туры выходного дня.

ООО «Санаторий Рассвет» является лауреатом всероссийских и региональных премий за внедрение и освоение новых методов лечения и обследования пациентов. Входит в топ-100 по итогам национального рейтинга лучших учреждений России в сфере оздоровления и восстановительного лечения.

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