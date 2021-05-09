Внутренний туризм: «Патриотический экспресс» для школьников

На майских праздниках в рамках в Новосибирской области был реализован интересный туристический проект — детский «Патриотический экспресс». С 4 по 6 мая более 1200 учащихся средних общеобразовательных школ из 8 районов области посетили Новосибирск, где для школьников были организованы тематические экскурсии: обзорная — «Новосибирск – город трудовой доблести», посещение Монумента Славы – памятника сибирякам-участникам Великой Отечественной Войны, «Линейка памяти», во время которой ребята смогли возложить венки и почтили память погибших минутой молчания. Также каждая группа посетила экскурсии в музее маршала Покрышкина, музее боевой славы воинов-сибиряков, музее железнодорожной техники, музее авиации и космонавтики им. Кондратюка, музее города Новосибирска и Новосибирском краеведческом музее. После этого ребята посмотрели фильм «Сестренки» в кинотеатре «Победа».

«Патриотический экспресс» — совместный проект АО «Экспресс-Пригород» и туроператора «Парнас». Как рассказала корреспонденту Infopro54 директор ООО «Парнас» Римма Радкевич, данная акция направлена на воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, повышение интереса к культурным и нравственным ценностям родного края, сохранение духовного единства России. Большинство ребят первый раз посетили столицу Сибири.

— Детский экспресс — это специальный электропоезд, предназначенный только для перевозки школьных групп, назначенный по приказу министра транспорта для доступного и безопасного проезда школьников из районов в Новосибирск и обратно. Данный проект проходит при поддержке минэкономразвития и минобразования Новосибирской области. В составе находится врач, наряд транспортной полиции, сотрудники компаний-организаторов, — пояснила Радкевич.

Проект «Патриотический экспресс» реализуется в регионе течение 5 лет. В 2019 году в нем приняли участие около 3 тыс школьников из районов области.