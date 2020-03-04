Во всех регионах Сибири ожидается сложная паводковая обстановка

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктором Орловым. Основная тема встречи – подготовка к прохождению паводкового периодов в регионах Сибири, сообщили в Сибирском ОИЦ.

По оценке специалистов, во время прохождения весеннего половодья 2020 года во всех регионах округа ожидается сложная паводковая обстановка, которая обусловлена интенсивными осадками в осенний и зимний периоды. В республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы превышают норму в два и более раз.

Отмечается, что наиболее опасная ситуация складывается в бассейнах рек Иртыш и Обь. Помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек, подъём уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинной и степной территориях в южной части Сибири.

— К настоящему моменту в субъектах Федерации округа утверждены планы по смягчению рисков ЧС, связанных с прохождением паводка. Спланированы мероприятия по проведению на отдельных участках рек распиловки и зачернения льда, взрывных работ. В готовности находится группировка сил в количестве более 90 тысяч человек, более 22,5 тысячи единиц техники, 28 воздушных судов, около 1,6 тысячи плавсредств. При ухудшении обстановки запланировано применение аэромобильной группировки МЧС России, — говорится в сообщении.

Фото Сибирского ОИЦ