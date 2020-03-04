Дату начала обязательной маркировки обуви перенесли на 1 июля 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ предлагаются несколько этапов маркировки обуви, сообщили в пресс-службе регионального мипромторга. Ввод в оборот, оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года. Нереализованные до этого срока остатки обувных товаров должны быть промаркированы до 1 сентября 2020 года, а импортируемые обувные товары, ввезенные после 1 июля, но приобретенные до 1 июля 2020 года, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа того же года.

Отмечается, что изменения внесены в результате обсуждений с бизнес-сообществом, оператором системы маркировки «ЦРПТ» и заинтересованными ведомствами. В Минпромторге России учли пожелания участников дискуссий, принимая во внимание особенности настройки интеграции учетных систем с системой маркировки, обновление программного обеспечения для передачи в систему маркировки информации о движении продукции.

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