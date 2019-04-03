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Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области.
  • 03/04/2019, 15:25
Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому функции в сфере водных биологических ресурсов, возложенные на министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, переданы министерству сельского хозяйства региона.

Отмечается, что изменения вносятся в соответствии с уставом Новосибирской области, законом Новосибирской области от 03.03.2004 № 168-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» в целях проведения эффективной политики в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов.

— Установить, что министерство сельского хозяйства Новосибирской области является правопреемником по обязательствам министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области в части договоров предоставления рыбопромысловых участков, пользования водными биоресурсами и других прав и обязанностей при осуществлении полномочий в сфере водных биологических ресурсов, — говорится в документе.

Документом также предусмотрено увеличение штата минсельхоза на пять человек.

Также минсельхоз обязан представить в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления предложения о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и в Закон Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В структуру министерства природных ресурсов входят управление по охране животного мира, управление государственно-экологического надзора и разрешительной деятельности, управление природных ресурсов и особо-охраняемых природных территорий, управление использования лесов и управление охраны лесов.

Фото: pixabay.com, автор- aserov24

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