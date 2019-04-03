 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Кошкины предложили кредиторам мировое

За его заключение проголосовал Сбербанк. Экс-владельцы «Сибмоста» должны ему более 3 млрд рублей.
  • 03/04/2019, 15:53
Автор: Юлия Данилова
Кошкины предложили кредиторам мировое
Проект мирового соглашения подготовлен по просьбе Альберта Кошкина

В конце марта состоялось собрание кредиторов Альберта и Владислава Кошкиных — экс-владельцев компании АО «Сибмост». Собрание кредиторов созвано по инициативе финансового управляющего Альберта Кошкина Александра Бекка для решения вопросов, связанных с результатами проведения процедуры банкротства, — реализацией имущества должника. В собрании участвовали представители кредиторов: ПАО «Сбербанк России» (65,76% долга — 3 млрд рублей), ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (28,22% — 1,36 млрд), АО «Банк Акцепт» (4,44% — 214,5 млн) и Николая Воробьева (0,01%). В целом на собрании были представлены интересы кредиторов с долгом 4,6 млрд рублей (95,42%). Общая сумма установленных требований конкурсных кредиторов в деле о банкротстве по состоянию на конец марта 2019 года составляет 4,98 млрд рублей, говорится на сайте раскрытия информации.

В ходе собрания Александр Бекк сообщил, что по просьбе Альберта Кошкина подготовил проект мирового соглашения. С его условиями конкурсные кредиторы ознакомились до собрания. За подписание мирового соглашения проголосовал представитель «Сбербанка». Остальные кредиторы, присутствующие на собрании, воздержались от голосования.

1 апреля аналогичное решение кредиторы приняли в отношении Владислава Кошкина.

АФК «Система» реанимирует «Сибмост»

Как пишет «Коммерсант»,  Александр Бекк рассказал изданию, что планируемый срок исполнения мирового соглашения составляет 10 лет. Финансовый управляющий Владислава Кошкина Иван Боднар отметил, что «мировое соглашение расписано на три года». Проект мирового предполагает дисконт в 35% от основной суммы долга Альберта Кошкина. Дисконт, предусмотренный в мировом соглашении Владислава Кошкина, — 55%. По данным «Коммерсанта», всего кредиторы предъявили экс-собственникам «Сибмоста» требования на 11,5 млрд рублей.

Заседание суда по рассмотрению мирового соглашения еще не назначено. Процедура банкротства — реализация имущества — в отношении Альберта и Владислава Кошкиных была введена в мае 2018 года по иску ООО «Экспобанк».

Фото: редакции

Популярное с сайта

Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

03/04/2019, 15:25
Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области.
ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

03/04/2019, 14:00
Компания заявляет о готовности помогать франчайзи с получением проектного финансирования.
Новосибирские школьники протестируют интеллектуальную ИТ-платформу по профориентации

Новосибирские школьники протестируют интеллектуальную ИТ-платформу по профориентации

03/04/2019, 13:27
Для каждого школьника в рамках «пространства проб» будет сформирована своя сетка мероприятий.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

03/04/2019, 18:41

Городские дни науки продлятся в Новосибирске полтора месяца

03/04/2019, 18:37

«Сибиар» решил заняться производством сельхозтехники

03/04/2019, 18:10

Вопросы строительства домов в комплексе «Деловой квартал» обсудили в Новосибирске

03/04/2019, 17:51

МЖК «Энергетик» будет выделен земельный участок без торгов

03/04/2019, 17:07

Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

03/04/2019, 15:25

ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

03/04/2019, 14:00

Новосибирские школьники протестируют интеллектуальную ИТ-платформу по профориентации

03/04/2019, 13:27

В «РЭС» на 24% увеличилось количество заключенных договоров на подключение

03/04/2019, 12:26

Минэкономразвития готовит «гаражную амнистию»

03/04/2019, 12:19

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска