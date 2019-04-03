Кошкины предложили кредиторам мировое

В конце марта состоялось собрание кредиторов Альберта и Владислава Кошкиных — экс-владельцев компании АО «Сибмост». Собрание кредиторов созвано по инициативе финансового управляющего Альберта Кошкина Александра Бекка для решения вопросов, связанных с результатами проведения процедуры банкротства, — реализацией имущества должника. В собрании участвовали представители кредиторов: ПАО «Сбербанк России» (65,76% долга — 3 млрд рублей), ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (28,22% — 1,36 млрд), АО «Банк Акцепт» (4,44% — 214,5 млн) и Николая Воробьева (0,01%). В целом на собрании были представлены интересы кредиторов с долгом 4,6 млрд рублей (95,42%). Общая сумма установленных требований конкурсных кредиторов в деле о банкротстве по состоянию на конец марта 2019 года составляет 4,98 млрд рублей, говорится на сайте раскрытия информации.

В ходе собрания Александр Бекк сообщил, что по просьбе Альберта Кошкина подготовил проект мирового соглашения. С его условиями конкурсные кредиторы ознакомились до собрания. За подписание мирового соглашения проголосовал представитель «Сбербанка». Остальные кредиторы, присутствующие на собрании, воздержались от голосования.

1 апреля аналогичное решение кредиторы приняли в отношении Владислава Кошкина.

Как пишет «Коммерсант» , Александр Бекк рассказал изданию, что планируемый срок исполнения мирового соглашения составляет 10 лет. Финансовый управляющий Владислава Кошкина Иван Боднар отметил, что «мировое соглашение расписано на три года». Проект мирового предполагает дисконт в 35% от основной суммы долга Альберта Кошкина. Дисконт, предусмотренный в мировом соглашении Владислава Кошкина, — 55%. По данным «Коммерсанта», всего кредиторы предъявили экс-собственникам «Сибмоста» требования на 11,5 млрд рублей.

Заседание суда по рассмотрению мирового соглашения еще не назначено. Процедура банкротства — реализация имущества — в отношении Альберта и Владислава Кошкиных была введена в мае 2018 года по иску ООО «Экспобанк».

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