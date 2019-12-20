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Вокруг Новосибирска создан «зеленый щит»

  • 20/12/2019, 11:27
На этих землях запрещено размещать свалки, разрабатывать месторождения полезных ископаемых и проводить сплошные рубки.

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области установлены границы лесопаркового зеленого пояса на территории земель лесного фонда вокруг города Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.  Данное решение было принято во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, данных по результатам пленарного заседания Общественного народного фронта «Форум действий» 22 ноября 2016 года, о необходимости рассмотреть вопрос о включении лесов, расположенных на землях населённых пунктов, в состав лесопаркового зеленого пояса.

В течение текущего 2019 года рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и проектных организаций, проводила работу по установке четких границ лесопаркового зеленого пояса. Был подготовлен перечень территорий, подлежащих включению в «зеленый щит», а также исключаемых из него, в том числе месторождения полезных ископаемых, территории, планируемые под капитальное строительство и т.д. В результате была сформирована внешняя граница лесопаркового зеленого пояса в границах земель лесного фонда Искитимского, Колыванского, Мошковского, Новосибирского лесничеств общей площадью 63 тысяч га.

— Созданный «зеленый щит» – это экологический каркас, который отличается от других территорий тем, что в него можно включать не только леса, но и территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, рекреационные зоны, реки и водоохранные зоны, озера, а также ценные природные ландшафты, — отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

По его словам, на землях лесопаркового зеленого пояса запрещается размещать свалки, объекты хранения и утилизации отходов 1-3-го классов опасности, разрабатывать месторождения полезных ископаемых. Также запрещается строительство скотомогильников и ферм, кроме строительства линейных объектов – дорог и ЛЭП. Ещё на территории «зелёного щита» будет запрещена сплошная рубка, если только она не санитарная. Лесовосстановление на такой территории должно будет производиться в приоритетном порядке, то есть не позднее года с момента проведения рубки. Нельзя будет размещать в границах пояса лесопилки и прочие объекты по переработке древесины. Также площадь пояса нельзя будет уменьшить.

Отмечается, что в «зеленых щит» не вошли территории, на которых уже расположены объекты капитального строительства, в том числе незавершённые. Не  включены в него и участки, которые отданы под застройку или зарезервированы для государственных и муниципальных нужд.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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