Должникам началась рассылка требований об уплате имущественных налогов

Налоговые органы Новосибирской области начали направлять должникам, не уплатившим имущественные налоги в срок до 2 декабря 2019 г., требования об уплате налогов и сборов, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Для взыскания задолженности по имущественным налогам налоговыми органами применяется весь комплекс мер принудительного взыскания, предусмотренных законодательством. В частности, если после направления требования должник не погасит задолженность, налоговый орган вынужден будет подать на него в суд. Долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. На имущество должника будет наложен арест, и оно будет продано в счет погашения долга. Службой судебных приставов может быть введено ограничение на выезд за рубеж, — уточнили в пресс-службе.

К примеру, с 01.01.2019 по 30.11.2019 судебными приставами-исполнителями УФССП России по Новосибирской области в рамках исполнительных производств о взыскании налогов и сборов было вынесено: почти 7 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы Российской Федерации, более 70 тыс. постановлений о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, более 7 тысяч постановлений о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества должников, в рамках 1,3 тыс. исполнительных производств составлены акты описи ареста имущества должников.

— Долг за неуплаченные вовремя имущественные налоги будет расти каждый день, и это приводит к дополнительным расходам налогоплательщика. Ведь в этом случае нужно будет кроме самого налога заплатить пени, начисленные за каждый день просрочки, госпошлину (не менее 200 рублей за вынесение судебного приказа или 400 рублей – за рассмотрение иска) и исполнительский сбор (в размере 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей), — напомнила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

Например, если налогоплательщиком в течение года не уплачен имущественный налог в сумме 3000 руб., заплатить ему уже придется 4600 руб. (3000 руб. долг + около 400 руб. пени + 200 руб. судебный приказ + 1000 руб. исполнительский сбор), то есть в 1,5 раза больше. А если налог исчислен в сумме 300 рублей — заплатить придется более 1500 руб. (300 + 41,36 + 200 + 1000), то есть в 5 раз больше.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области