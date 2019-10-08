Вопросы развития благотворительности в регионе обсудил губернатор с директором фонда «Солнечный город»

Вопросы развития благотворительности в Новосибирской области обсуждались в ходе встречи Губернатора Андрея Травникова с директором Детского благотворительного фонда «Солнечный город» Мариной Аксеновой. В частности, стороны рассмотрели модель системы ранней профилактики социального сиротства на территории Новосибирской области, а также возможные механизмы ее реализации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что Детский благотворительный фонд «Солнечный город» создан в 2007 году для реализации системных долгосрочных программ поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках соглашения заключенного между министерством труда и социального развития Новосибирской области и Фондом с 2016 года реализуется проект «Наука правильной заботы». Специалистами Фонда проводится обучение, супервизия и оказание профессиональной поддержки в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области