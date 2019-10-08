Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Вопросы развития благотворительности в регионе обсудил губернатор с директором фонда «Солнечный город»

Стороны рассмотрели модель системы ранней профилактики социального сиротства на территории Новосибирской области, а также возможные механизмы ее реализации.
  • 08/10/2019, 14:50
DSCF9438

Вопросы развития благотворительности в Новосибирской области обсуждались в ходе встречи Губернатора Андрея Травникова с директором Детского благотворительного фонда «Солнечный город» Мариной Аксеновой. В частности, стороны рассмотрели модель системы ранней профилактики социального сиротства на территории Новосибирской области, а также возможные механизмы ее реализации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что Детский благотворительный фонд «Солнечный город» создан в 2007 году для реализации системных долгосрочных программ поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках соглашения заключенного между министерством труда и социального развития Новосибирской области и Фондом с 2016 года реализуется проект «Наука правильной заботы». Специалистами Фонда проводится обучение, супервизия и оказание профессиональной поддержки в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32
Строительное сообщество Новосибирской области ждет менее категоричного перехода на проектное финансирование.
Ваш инвестор

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07
Ужесточение регулирования рынка микрозаймов со стороны государства дает свои результаты – несомненно, происходит оздоровление сферы МФО.
В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20
Законопроект одобрен правительством и внесен на рассмотрение депутатами заксобрания.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

08/10/2019, 17:52

Полностью уборка урожая завершена в 24 регионах Новосибирской области

08/10/2019, 17:42

Уголовное дело о фиктивной постановке на учет 78 иностранных граждан направлено в суд

08/10/2019, 17:38

При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

08/10/2019, 14:48

Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

08/10/2019, 12:50

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20

За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

07/10/2019, 17:59

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска