При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства обратилось к главам регионов с просьбой сформулировать и направить в федеральное ведомство предложения по повышению эффективности работы системы государственного жилищного надзора. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на стратегической сессии «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» в Уфе 4 октября, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

— Деятельность управляющих организаций контролируют органы государственного жилищного надзора. ГЖИ сегодня функционирует во всех субъектах Российской Федерации. Более пяти тысяч человек ежедневно трудятся в этой сфере и помогают россиянам отстаивать свои права. Ежегодно специалисты Госжилнадзора проводят сотни плановых и внеплановых проверок, по итогам которых устраняются тысячи нарушений в работе управляющих организаций, улучшается состояние многоквартирных домов. Граждане доверяют органам Госжилнадзора и обращаются за помощью в решении множества вопросов в сфере ЖКХ, — подчеркнул министр.

Глава федерального ведомства напомнил, что в настоящий момент Правительством РФ обсуждается вопрос о реформировании системы государственных жилищных инспекций. Речь идет о создании Федеральной жилищной инспекции для координации деятельности региональных ГЖИ. Помимо этого, главный надзорный орган страны в сфере ЖКХ должен также четко взаимодействовать с Ростехнадзором, которому возвращают надзор за безопасностью лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах.

— Но мы не будем принимать никаких решений по исполнению полномочий государственным жилищным надзором, не обсудив эти вопросы с главами регионов. Поэтому Минстрой России в настоящий момент ждет предложений по вопросам усовершенствования организации работы органов ГЖИ, чтобы сделать их работу более эффективной. Поступившие из регионов предложения будут учтены при формировании доклада, который затем уже будет вынесен на обсуждение в Правительство Российской Федерации, — заявил Владимир Якушев.

Фото пресс-службы Минстроя РФ