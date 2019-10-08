Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

Речь идет о создании Федеральной жилищной инспекции для координации деятельности региональных ГЖИ.
  • 08/10/2019, 14:48
При реформировании системы Госжилнадзора Минстрой России учтет мнения регионов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства обратилось к главам регионов с просьбой сформулировать и направить в федеральное ведомство предложения по повышению эффективности работы системы государственного жилищного надзора. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на стратегической сессии «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» в Уфе 4 октября, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

— Деятельность управляющих организаций контролируют органы государственного жилищного надзора. ГЖИ сегодня функционирует во всех субъектах Российской Федерации. Более пяти тысяч человек ежедневно трудятся в этой сфере и помогают россиянам отстаивать свои права. Ежегодно специалисты Госжилнадзора проводят сотни плановых и внеплановых проверок, по итогам которых устраняются тысячи нарушений в работе управляющих организаций, улучшается состояние многоквартирных домов. Граждане доверяют органам Госжилнадзора и обращаются за помощью в решении множества вопросов в сфере ЖКХ, — подчеркнул министр.

Глава федерального ведомства напомнил, что в настоящий момент Правительством РФ обсуждается вопрос о реформировании системы государственных жилищных инспекций. Речь идет о создании Федеральной жилищной инспекции для координации деятельности региональных ГЖИ. Помимо этого, главный надзорный орган страны в сфере ЖКХ должен также четко взаимодействовать с Ростехнадзором, которому возвращают надзор за безопасностью лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах.

— Но мы не будем принимать никаких решений по исполнению полномочий государственным жилищным надзором, не обсудив эти вопросы с главами регионов. Поэтому Минстрой России в настоящий момент ждет предложений по вопросам усовершенствования организации работы органов ГЖИ, чтобы сделать их работу более эффективной. Поступившие из регионов предложения будут учтены при формировании доклада, который затем уже будет вынесен на обсуждение в Правительство Российской Федерации, — заявил Владимир Якушев.

Фото пресс-службы Минстроя РФ

Популярное с сайта

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32
Строительное сообщество Новосибирской области ждет менее категоричного перехода на проектное финансирование.
Ваш инвестор

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07
Ужесточение регулирования рынка микрозаймов со стороны государства дает свои результаты – несомненно, происходит оздоровление сферы МФО.
В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20
Законопроект одобрен правительством и внесен на рассмотрение депутатами заксобрания.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

08/10/2019, 17:52

Полностью уборка урожая завершена в 24 регионах Новосибирской области

08/10/2019, 17:42

Уголовное дело о фиктивной постановке на учет 78 иностранных граждан направлено в суд

08/10/2019, 17:38

Вопросы развития благотворительности в регионе обсудил губернатор с директором фонда «Солнечный город»

08/10/2019, 14:50

Производство бомбардировщиков Су-34 в Новосибирске может быть прекращено

08/10/2019, 12:50

Отрасль просит новую отсрочку на финансовое взросление

07/10/2019, 19:32

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

07/10/2019, 19:07

В регионе усовершенствован порядок предоставления сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

07/10/2019, 18:20

За девять месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 12,6%

07/10/2019, 17:59

На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

07/10/2019, 17:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска