Восстановление прав дольщиков обсудили на форуме «Сибирская строительная неделя»

В числе первых, для принятия решения на Наблюдательном совете Фонда, будут рассмотрены: ЖСК «Калинина 20», ЖСК «Закаменский 12», ЖСК «Закаменский 13», ЖСК «Дом на Печатников», ООО «Дирекция заказчика», ООО «ДЖН», сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Отмечается, что ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко поручил представителям Фонда защиты прав дольщиков детально проработать вопрос восстановления прав дольщиков в Новосибирской области. При поддержке региональных властей уже созданы местные фонды защиты прав граждан – участников долевого строительства в четырех регионах СФО, это – Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край. При принятии решения о завершении строительства проблемных домов, именно региональные фонды возьмут на себя функции застройщика объектов.

— За 2019 и начало 2020 года Фондом приняты решения о способе восстановления прав более 16 тыс. дольщиков, это 223 дома в 21 регионе страны. В том числе и по Красноярскому краю, пока первому региону в СФО, уже приняты решения о восстановлении прав дольщиков застройщика-банкрота СК «Реставрация» через выплату компенсации, а также о завершении строительства долгостроя на Грунтовой 28А застройщика-банкрота «Сибстройинвест», — рассказал директор информационного сопровождения участников долевого строительства Михаил Ковалев.

По его словам, в 17 субъектах РФ уже стартовали выплаты компенсаций, деньги получили более 3,7 тыс. дольщиков. Выплату возмещений осуществляет Банк-агент AO «Банк ДОМ.РФ». С момента приема заявления, по закону, на выплату компенсации отводится не более 10 рабочих дней.

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