ДОМ.РФ одобрил в Новосибирске проектное финансирование на 20 млрд рублей

В тройку лидеров нового рынка финансирования строительства жилья (проектного финансирования) входят ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ и АО ДОМ.РФ. Судя по заявлениям представителей АО «Банк ДОМ.РФ», прозвучавшим на мероприятиях Siberian Building Week 2020 в Новосибирске, группа намерена активизировать работу на этом сегменте. Напомним, из 94 уполномоченных банков, аккредитованных на рынке проектного кредитования, сейчас реально активны 24.

— Для строительного рынка финансирование из-за насыщенности конкурентного поля выглядит довольно доступным, — констатирует Кирилл Гришанов, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ. — Базовые ставки для застройщиков уже сейчас достигают 7,5% (если используется программа Минэкономразвития РФ). Такой уровень ставок для строительной индустрии оказался даже неожиданным. Падающие ставки по ипотеке, по проектному финансированию, меры поддержки, которые включены после того, как сменилось правительство, — все эти факторы позволят действенно стимулировать и предложение, и спрос.

По словам Антона Воронина, директора проектного финансирования Банка ДОМ.РФ, на сегодняшний день одобрены уже более 160 кредитов по всей стране — от Калининграда до Владивостока — более чем на 500 млрд рублей, что в ближайшее время позволит построить более 12 млн кв. м. Размеры проектов — от 50 млн до 60 млрд.

— Это очень разные продукты и по объемам, и ситуативно, — поясняет Воронин. — И комплексное освоение, и точечная застройка. В Новосибирске нынешний объем одобрения кредитных заявок — около 20 млрд рублей на строительство более 500 тысяч кв. м. Часть кредитных договоров уже подписана, часть еще обсуждается.

Какие это проекты и на каких площадках, Антон Воронин не уточнил, сославшись на банковскую тайну. На Новосибирск у группы большие планы.

— Новосибирская область — очень привлекательный регион и по демографии, и по зрелости клиента, — подчеркнул Кирилл Гришанов. — Вопроса «А вдруг не будет спроса?» в этом регионе нет. В 2020-м мы хотим существенно увеличить свое присутствие в вашем регионе, и по стране в целом.

В России банк намерен довести объем проектного кредитования до одного триллиона рублей. Для сравнения: в конце 2019 года совокупный объем финансирования жилищного кредитования всеми банками РФ составлял около триллиона. По мнению Гришанова, растущая состязательная активность и «большой тройки», и второго эшелона благотворна для тонуса рынка, для покупательских интересов, ибо ведет к существенному понижению ипотечных ставок. Правда, рынок может «запинаться» о нехватку кадров и опыта у действующих менеджеров.

— И застройщики, и банки ощущают кадровый дефицит по теме, так как проектное финансирование — продукт достаточно сложный, — сетует Гришанов. — Чтобы уменьшить остроту этой проблемы, организуем обучающие семинары. И одна из таких инициатив — образовательный проект, в рамках которого мы выбираем лучших специалистов на рынке, дабы дать им возможность получить обучение в банке ДОМ.РФ. По итогам этого образовательного проекта на рынок региона выйдут около 50 специалистов с хорошей «прокачкой». Они будут работать и в нашем банке, и в любых других банках, занятых этой темой. Даем и консалтинг по проектному финансированию. Индустрии самообразование нужно, чтобы создавать факторы уверенности на рынке.

На днях на пресс-конференции в ТАСС президент саморегулируемой организации «Строители Сибирского региона» Александр Савельев сообщал, что в Новосибирской области по проектному финансированию и эскроу-счетам работают всего 6 банков (всего в регионе 50 кредитных организаций): ПАО Сбербанк, Банк ДОМ.РФ, АО Газпромбанк, ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» и АО «Банк Акцепт». По 46 домам (21 застройщик) счета эскроу открыты в Сбербанке, по 11 домам (8 застройщиков) — в Банке Дом.РФ, в «Банке Акцепт» — 1 дом и 1 застройщик. На проектное финансирование в регионе перешли 35 застройщиков.

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежат государству в лице Росимущества.

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