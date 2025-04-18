Восставший из пепла: советские архивы хранят много тайн о героизме наших защитников

Военная история семьи, рассказанная Максимом Останиным, начинается в 1900 году, когда родился его прадед Михаил Иванович Косачев. Как птица Феникс он бесследно растворился под грозным небом войны, чтобы вновь ворваться в память своих потомков спустя долгие десятилетия:

— Я хорошо знал мою прабабушку по материнской линии Ирину Осиповну Косачеву. Она прожила 100 лет и была похоронена в родной деревне Брусянка. А вот про ее мужа, моего прадеда, не знал ничего, кроме того, что он ушел на фронт в сентябре 1941 года и больше не вернулся. Но все изменилось в октябре 2024-го ― именно тогда Министерство обороны Российской Федерации рассекретило военные документы тех лет, опубликовав их на сайте «Память народа», и я, наконец, узнал о подвигах моего прадеда.

Из архивных записей мы узнали, что прадед был одним из 30 человек, отправившихся на фронт из деревни Брусянка. Его призвали 6 сентября 1941 года и сразу направили в 23-й запасной стрелковый полк 23-й запасной дивизии Сибирского военного округа. Позже он был назначен старшим телефонистом 2-го дивизиона 283-го гаубично-артиллерийского полка РГК 11-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Там он и получил свой первый орден, а также первые ранения. Подробная информация об этом содержится в наградном листе подполковника, командира 283 ГАП РГК Лобкова от 6 марта 1944 года. Чтобы не быть голословным, лучше процитировать эти уникальные архивные данные дословно, с сохранением орфографии и пунктуации.

«При прорыве обороны пр-ка (противника) в р-не д. Лопашнево-Адамово (Витебской области) во 19.12.1943 года несмотря на сильный артминогонь пр-ка обеспечил бесперебойную связь между командирами батарей. 20.12.1943 года после артподготовки пр-к перешол в контратаку. Связь была перебита. Косачев не щадя своей жизни под сильным артминогнем ползком шол по линии, устраняя немедленно подрывы в линии. За этот день боя сделал более 113 исправлений. Осколком снаряда был ранен в спину, но несмотря на это не покинул своего поста пока не устранил всех повреждений и была восстановлена связь. Когда контратака была отбита, Косачеву было предложено немедленно пойти в медсанбат, но отважный связист отказался и остался в строю, продолжая выполнять прежнюю работу. Во время боя 01.03.44 года в р-не Сысоево он под сильным огнем пр-ка снова исправил более 40 прорывов линий. Вторично был ранен, но продолжал работать до полного исправления линии. Только после категорического требования командира батареи он был направлен в санчасть полка для перевязки, но снова остался в строю. За самоотверженную работу, мужество и бесстрашие в бою кр-ц (красноармеец) Косачев достоин награждения Правительственной наградой орденом Отечественной войны II степени», — подробно описал подвиг гвардии рядового подполковник.

И уже 7 мая 1944 года приказом командующего артиллерией 11-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, генерал-лейтенанта Семенова «О награждении личного состава» за №068/м от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество красноармеец, старший телефонист 2-го дивизиона Михаил Иванович Косачев был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Едва оправившись от ран, прадед продолжил свой боевой путь. Он участвовал в серьезнейших сражениях, которые проходили в Донецкой области, а после ― в городе Жданов (ныне Мариуполь). Пройдя широкой солдатской поступью почти через всю страну, он в составе советских войск принял бой между Ригой и Варшавой, затем — вблизи Гродно. В августе 1944 года прадед снова получил серьезное ранение и попал в госпиталь. Известно об этом стало из рапорта командира медицинской роты, который тоже лучше процитировать дословно: «Довожу до Вашего сведения, что военнослужащий гвардии рядовой 17 ГСП Косачев Михаил Иванович (данных нет, т.к. документов нет, находится затемненном состоянии). Ранен 19 августа 1944 года в 17:00, поступил в 4 ОМСБ 19 августа 1944 г. в 22:45».

22 августа в 15 часов дня Михаил Иванович Косачев умер от поражения жизненно-важных центров головного мозга. Похоронили прадеда в Литовской ССР, и по сей день его тело покоится на городском кладбище в районе захоронения советских воинов на улице Арминог. В его списке именных потерь указан контакт для связи — моя прабабушка Ирина Осиповна Косачева, и ее место жительства в деревне Брусянка.

Вот такую историю узнал совсем недавно… Сказать, что я был потрясен ― не сказать ничего. Поразительно, что даже во время кровопролитной войны так досконально фиксировались все данные. Да и сам факт, что прадед, 80 лет числившийся без вести пропавшим, нашелся! В этом году ему было бы 125 лет… Сейчас у меня есть реальный шанс попасть на его могилу, и я туда попаду. Обязательно! А еще с того самого дня, как я прочитал эти архивные данные, фраза «спасибо деду за Победу!» перестала быть для меня простым набором слов… Теперь для меня это не лозунг, а жизнь.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска