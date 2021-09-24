Рекламодателям

Востребованные профессии и зарплаты в Великобритании в 2021 году

  • 24/09/2021, 14:07
Уровень зарплат и востребованные профессии для иностранцев в Великобритании в 2021 году

Многие специалисты из стран бывшего СНГ предпочитают искать работу на Западе. Те, кто получил румынское гражданство с компанией EU.RO Group отдают предпочтение для работы в Германии, Чехии или той же Румынии. По отзывам клиентов, Великобритания является менее привлекательной из-за Брексита. Но все же заинтересованность иностранцев в трудоустройстве в стране присутствует до сих пор. Великобритания часто ищет сотрудников, которые сильны в сфере строительства, IT-технологий, дизайна, инженерии и архитектуре. Правительством государства предусмотрен удобный и доступный сайт, на котором каждый желающий может опубликовать свое резюме. Больше шансов получить работу в Британии у специалистов востребованных профессий.

Размер минимального оклада

Ежегодно Министерство труда пересматривает минимальную ставку и прожиточный минимум, который предусмотрен для граждан страны. За последние два года уровень заработных плат увеличился на 6%. Прожиточный минимум составляет £600, в некоторых регионах наблюдается повышение этого показателя. Согласно статистике, граждане Великобритании получают:

  • от £9 до £11 в час в возрасте от 25 лет;
  • от £8 до £10 в час с 21 года;
  • около £6 с 18 лет.

Для стажеров предусмотрена ставка в размере £4-5 в час. Исходя их расчетов, средний ежемесячный оклад составляет от £800 до £1800. Если доход гражданина меньше существующих показателей, это рассматривается как правонарушение работодателя. Минимальный оклад больше актуален для сотрудников, которые трудоустроены на неполный рабочий день, стажировку.

Востребованные профессии

Средняя заработная плата специалистов с опытом составляет от £2000 до £4000. Такая сумма позволяет человеку комфортно жить в стране. Самые востребованные профессии в Британии:

  • инженеры;
  • водители;
  • программисты;
  • архитекторы;
  • психологи;
  • врачи;
  • ветеринары;
  • дизайнеры;
  • аналитики;
  • музыканты;
  • переводчики;
  • адвокаты.

Средняя заработная плата специалистов этих направлений составляет около 3-5 тысяч долларов.

Перечень высокооплачиваемых вакансий

Высокий уровень заработной платы в Великобритании составляет от £12 до £15 тысяч. К высокооплачиваемым профессиям относят:

  • биржевых брокеров;
  • директоров;
  • пилотов;
  • штатных юристов;
  • анестезиологов;
  • авиадиспетчеров.

Такие специалисты всегда востребованы. Работодатели предлагают им лояльные условия трудоустройства и достойный оклад.

Флаг Великобритании, где могут трудоустроиться русские

Трудоустройство

Трудоустройство в Британии – это высокий доход, перспективы и гражданство благополучной, развитой страны. Многие современные люди принимают решение переехать в Королевство для улучшения качества жизни и реализации в определенной сфере.

Иммиграция начинается с оформления рабочей визы. Правительство государства предлагает претендентам несколько программ, по которым можно получить разрешение на работу в стране. Компании часто сами приглашают в штат специалистов узкого профиля.

Все желающие могут предварительно пройти регистрацию на государственном портале Британии, где можно оставить свое резюме. Если соискателю удастся заинтересовать работодателя, ему нужно будет предоставить диплом, свидетельствующий об образовании и пройти интервью, чтобы показать уровень знания государственного языка.

Фото предоставлено рекламодателем

309

Рубрики :

Регионы: Великобритания

Теги : зарплата


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Бывшего депутата Алтайского края суд обязал вернуть 3,4 млн рублей

24/09/2021, 13:36

75 млн рублей вложила Технониколь в модернизацию завода каменной ваты в Кузбассе

21/09/2021, 17:08

Корпорация развития Енисейской Сибири и Межрегиональная ассоциация курьерских служб заключили соглашение о сотрудничестве

17/09/2021, 11:37

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске запустили стартап в сфере электронной коммерции для маркетплейсов Wildberries и OZON

24/09/2021, 16:21

Новосибирцы дают вторую жизнь одежде и технике

24/09/2021, 15:59

Центр трансфера технологий и коммерциализации НГУ выиграл грант на развитие

24/09/2021, 15:36

Работникам коммунальных предприятий задолжали зарплату на 9 миллионов рублей

24/09/2021, 14:43
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

24/09/2021, 14:26

Банк «Открытие»: около 60% сибиряков не хватает денег, и они хотят иметь доходы в 2-3 раза больше, чем сейчас

24/09/2021, 13:44

Сибиряки увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон» на 80%

24/09/2021, 11:30

«Ростелеком» в Сибири дал старт новому сезону учебных курсов по программе «Азбука интернета»

24/09/2021, 10:16

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Как потратить миллиард на дороги?

До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

Новосибирская программа обращения с отходами катастрофически недофинансируется

В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Как трансформируется банковская розница

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Тайность голосования или техпрогресс?

В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

Недвижимость

Новости Новосибирска

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Технологии

Новости Новосибирска

Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

Телекоммуникации

Новости компаний

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

Агропром

Новости Новосибирска

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Транспорт

Новости Новосибирска

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

Медицина

Новости Новосибирска

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирской области

Работникам коммунальных предприятий задолжали зарплату на 9 миллионов рублей

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

Минэкономразвития Новосибирской области запустило публичную экспертизу порядка утилизации мусора в регионе

Какие районы Новосибирской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19

В Новосибирске открылось первое в России мобильное колесо обозрения

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска