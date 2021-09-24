Востребованные профессии и зарплаты в Великобритании в 2021 году

Многие специалисты из стран бывшего СНГ предпочитают искать работу на Западе. Те, кто получил румынское гражданство с компанией EU.RO Group отдают предпочтение для работы в Германии, Чехии или той же Румынии. По отзывам клиентов, Великобритания является менее привлекательной из-за Брексита. Но все же заинтересованность иностранцев в трудоустройстве в стране присутствует до сих пор. Великобритания часто ищет сотрудников, которые сильны в сфере строительства, IT-технологий, дизайна, инженерии и архитектуре. Правительством государства предусмотрен удобный и доступный сайт, на котором каждый желающий может опубликовать свое резюме. Больше шансов получить работу в Британии у специалистов востребованных профессий.

Размер минимального оклада

Ежегодно Министерство труда пересматривает минимальную ставку и прожиточный минимум, который предусмотрен для граждан страны. За последние два года уровень заработных плат увеличился на 6%. Прожиточный минимум составляет £600, в некоторых регионах наблюдается повышение этого показателя. Согласно статистике, граждане Великобритании получают:

от £9 до £11 в час в возрасте от 25 лет;

от £8 до £10 в час с 21 года;

около £6 с 18 лет.

Для стажеров предусмотрена ставка в размере £4-5 в час. Исходя их расчетов, средний ежемесячный оклад составляет от £800 до £1800. Если доход гражданина меньше существующих показателей, это рассматривается как правонарушение работодателя. Минимальный оклад больше актуален для сотрудников, которые трудоустроены на неполный рабочий день, стажировку.

Востребованные профессии

Средняя заработная плата специалистов с опытом составляет от £2000 до £4000. Такая сумма позволяет человеку комфортно жить в стране. Самые востребованные профессии в Британии:

инженеры;

водители;

программисты;

архитекторы;

психологи;

врачи;

ветеринары;

дизайнеры;

аналитики;

музыканты;

переводчики;

адвокаты.

Средняя заработная плата специалистов этих направлений составляет около 3-5 тысяч долларов.

Перечень высокооплачиваемых вакансий

Высокий уровень заработной платы в Великобритании составляет от £12 до £15 тысяч. К высокооплачиваемым профессиям относят:

биржевых брокеров;

директоров;

пилотов;

штатных юристов;

анестезиологов;

авиадиспетчеров.

Такие специалисты всегда востребованы. Работодатели предлагают им лояльные условия трудоустройства и достойный оклад.

Трудоустройство

Трудоустройство в Британии – это высокий доход, перспективы и гражданство благополучной, развитой страны. Многие современные люди принимают решение переехать в Королевство для улучшения качества жизни и реализации в определенной сфере.

Иммиграция начинается с оформления рабочей визы. Правительство государства предлагает претендентам несколько программ, по которым можно получить разрешение на работу в стране. Компании часто сами приглашают в штат специалистов узкого профиля.

Все желающие могут предварительно пройти регистрацию на государственном портале Британии, где можно оставить свое резюме. Если соискателю удастся заинтересовать работодателя, ему нужно будет предоставить диплом, свидетельствующий об образовании и пройти интервью, чтобы показать уровень знания государственного языка.